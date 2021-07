It's Coming to Rome: Italia è campione d'Europa

Ci siamo! Stasera si entra nella storia: vada come vada questa Nazionale ci ha restituito le delusioni del 2018 e del Mondiale mancato e comunque vada stasera abbiamo fatto il primo passo. Wembley ti condiziona in negativo se sei la squadra in trasferta, ma nessuna paura contro i Tre Leoni. Inghilterra e Italia si sfidano a viso aperto e con le formazioni favolose della semifinale.

CRONACA DELLA PARTITA

Pronti e via, Inghilterra in vantaggio: al 2', anche grazie all'onda emotiva dell'inno inglese, Kane allarga per Trippier. Palla che trova Shaw che batte Donnarumma e Di Lorenzo. Al 36' Chiesa prova una conclusione, palla a lato davvero di pochissimo. Nel recupero, Verratti prova la conclusione, ma troppo debole e Pickford para sicuro.

Secondo tempo dove la musica cambia: al 58' Emerson trova Insigne, ma Pickford si supera. Al 62' altra super parata del portiere inglese su una idea meravigliosa di Chiesa. Al 64' Stones ci prova di testa, ma Donnarumma alza la palla sulla traversa. Al 69' il pareggio: Verratti supera Mount, Pickford devia sul palo e Bonucci è lesto a metterla in porta. Al 74' Berardi all'uno contro uno con il portiere avversario, ma spara alto a porta vuota. Si torna al supplementare come con la Spagna.

Super Italia sbagliano Belotti e Jorginho per noi dal dischetto, ma Saka ci regala la seconda coppa dell'Europeo della nostra storia.