Euro 2020 - La Danimarca vola in semifinale: eliminata la Repubblica Ceca

La Danimarca batte 2-1 la Repubblica Ceca e vola in semifinale 29 anni dopo il 'miracolo del '92'. Pensando a come è iniziato il suo torneo è un risultato da non sottovalutare.

LA PARTITA

La Danimarca parte subito forte e trova subito i vantaggio al 5': sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della gara, Delaney da solo in area impatta di testa con la palla che si infila dove Vaclik non può arrivare.

Sul finire del primo tempo arriva il raddoppio: cross dalla sinistra di Maehle dove ci arriva Dolberg che colpisce di piatto al volo ed in sacca in rete. Ad inizio ripresa la Repubblica Ceca la prova a riaprire con il gran destro al volo di Schick. Gli uomini di Silhavy ci provano, ma la stanchezza la fa da padrona e prende il sopravvento.

IL TABELLINO

Repubblica Ceca-Danimarca 1-2

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka (20' st Brabec ), Kalas , Boril ; Holes (1' st Jankto ), Soucek ; Masopust (1' st Krmencik), Barak, Sevcik (35' st Darida ); Schick (34' st Vydra ).

Ct: Silhavy

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen (36' st Andersen), Kjaer 6,5, Vestergaard ; Stryger Larsen (26' st Wass ), Hojbjerg , Delaney (36' st Jensen ), Maehle; Braithwaite , Dolberg (14' st Poulsen), Damsgaard (15' st Norgaard ).

Ct: Hjulmand

Arbitro: Kuipers

Marcatori: 5' Delaney (D), 42' Dolberg (D), 4' st Schick (R)

Ammoniti: Krmencik (R), Kalas (R)

Espulsi: