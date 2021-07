Euro 2020 - La Svizzera si arrende i rigori: la Spagna vola in semifinale

La Spagna è la prima semifininalista: la Roja supera la Svizzera ai calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà a Wembley la vincente tra Italia e Belgio. Una partita non giocata benissimo dagli uomini di Luis Enrique che soffrono tantissimo ottenendo il successo solo dopo 120 minuti di gioco. Onore alla squadra di Petkovic, ma questa volta la a lotteria dei rigori non ha sorriso.

LA PARTITA

La Spagna parte forte e va subito in vantaggio all'8 grazie all'autogol di Denis Zakaria sul tiro di sinistro di Jordi Alba: la deviazione mette fuori gioco Sommer e la palla finisce in porta. Per il resto non un primo tempo esaltante da parte di entrambe le squadre, poche emozioni al Saint Petersburg Stadium. Il tiro deviato influenza il ritmo della partita con la Roja che aspetta, qualche sprazzo per la Svizzera, ma poca cosa.

Nella ripresa gli uomini di Vladimir Petkovic ripartono compatti e salgono con tutto il gruppo e al 68' pareggiano i conti approfittando dell'erroraccio della difesa spagnola che regala il pallone a Freuler, che serve Xherdan Shaqiri, la palla nell'angolino basso. Qualche minuto dopo arriva proprio l'espulsione di Freuler con la Spagna che si spinge, ma non riesce a trovare la rete del nuovo vantaggio e così la partita viene decisa ai rigori. Questa volta la Svizzera è meno bella e meno precisa dagli undici metri e così la Roja vola in semifinale.

IL TABELLIINO DELLA GARA

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, R. Rodriguez; Widmer (10' pts Mbabu), Zakaria (10' pts Schar), Freuler, Zuber (46' st Fassnacht); Shaqiri (36' st Sow); Seferovic (36' st Gavranovic), Embolo (23' Vargas). A disp.: Mvogo, Kobel, Benito, Fernandes, Comert, Lotomba. All.: Petkovic

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres (7' sts Thiago Alcantara), Laporte, Jordi Alba; Koke (46' st M. Llorente), Busquets, Pedri (17' sts Rodri); Ferran Torres (1' pts Oyarzabal), Morata (9' st Gerard Moreno), Sarabia (1' st Olmo). A disp.: De Gea, Sanchez, Eric Garcia, Gayà, Traoré. All.: Luis Enrique

Arbitro: Michael Oliver (Eng)

Marcatori: 8' aut. Zakaria (Sv), 23' st Shaqiri (Sv)

Rigori: Busquets (Sp) palo, Gavranovic (Sv) gol, Dani Omo (Sp) gol, Schar (Sv) parato, Rodri (Sp) parato, Akanji (Sv) parato, Gerard Moreno (Sp) gol, Vargas (Sv) alto, Oyarzabal (Sp) gol

Ammoniti: Widmer, Gavranovic (Sv), Laporte (Sp)