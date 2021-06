Euro 2020 - L'Inghilterra batte il nemico di una vita: Germania eliminata 

L'Inghilterra batte la nemica di una vita, la Germania e vola ai quarti di finale dove affronterà la vincente della sfida di stasera tra Svezia e Ucraina sabato a Roma: a Wembley i padroni di casa vincono per 2-0 contro i tedeschi con i gol nella ripresa di Sterling e di Kane.

LA PARTITA

Una partita tattica dove i ritmi sono altissimi, ma dove anche regna l'equilibrio nel primo tempo: l'Inghilterra parte meglio, si rende pericolosa con Sterling al 15' con una conclusione di destro a giro e al 45' con Kane che si divora il vantaggio da due passi. Anche la Germania, nonostante si sia chiusa, ha la sua occasione con Werner, ma bravo Pickford nella respinta.

Nella ripresa, o meglio a metà della ripresa la gara si sblocca quando Southgate inserisce in campo Grealish. Infatti l'Inghilterra segna con Sterling sull'azione nata proprio del centrocampista dell'Aston Villa. La Germania avrebbe anche l'occasione per pareggiare i conti ma Muller sbaglia clamorosamente a tu per tu con Pickford e così gli inglesi spingono trovando il raddoppio al 85' con Kane che con un colpo di testa in tuffo insacca il 2-0.

IL TABELLINO

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Rice (43' st Henderson), Phillips, Shaw; Saka (24' st Grealish), Kane, Sterling. A disp.: Ramsdale, Johnstone, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Mount, Foden, James, Bellingham. All.: Southgate

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter (42' st Can), Hummels, Rudiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens (42' st Sané); Havertz, Muller; (47' st Musiala); Werner (23' st Gnabry). A disp.: Leno, Trapp, Halstenberg, Volland, Sule, Neuhaus, Gundogan, Koch. All.: Loew

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 30' st Sterling (I), 41' st Kane (I)

Ammoniti: Rice (I), Ginter (G), Phillips (I), Gosens (G), Maguire (I)