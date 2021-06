Euro 2020, la Spagna ai quarti dopo i supplementari

Allo stadio Parken di Copenhagen, la Spagna batte la Croazia per 5-2 dopo 120 minuti di battaglia. Le Furie rosse con il cuore, ma anche con qualche errore, conquistano il pass per i quarti di Euro2020 dove il 2 luglio, alle 18.00, a San Pietroburgo affronteranno la vincente tra Francia-Svizzera.

Partita divertente ed infinita dove si sblocca al 20' grazie al clamoroso errore di Unai Simon che sbaglia incredibilmente il controllo sul retropassaggio di Pedri e la palla finisce in rete in favore della Croazia. La Spagna non ci sta ed al 38' Sarabia mette in porta l'1-1.

Nella ripresa le Furie rosse si portano sul 3-1 con Azpilicueta e Ferran Torres. La squadra croata non ci sta e Orsic e Pasalic nel finale portano la gara ai tempi supplementari dove però il talento della Spagna prevale e, con Morata e Oyarzabal, conquista il quarto di finale.

il tabellino della gara:

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic (29' st Brekalo), Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic, Kovacic (34' st Budimir); Vlasic (34' st Pasalic), Modric, Rebic (22' st Orsic); Petkovic (1' st Kramaric). All.: Dalic

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Gayà (33' st Jordi Alba); Koke (33' st Fabian Ruiz), Busquets (11' pst Rodri), Pedri; Ferran Torres (43' st Oyarzabal), Morata, Sarabia (26' st Dani Olmo). All.: Luis Enrique

Arbitro: Cakir

Marcatori: 20' aut. Pedri (S), 38' Sarabia (S), 12' st Azpilicueta (S), 32' st Ferran Torres (S), 40' st Orsic (C), 45'+2' st Pasalic (C), 10' pts Morata (S), 13' pts Oyarzabal (S)

Ammoniti: Brozovic, Caleta-Car (C)