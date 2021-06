EURO 2020: Sarà il Belgio a sfidare l'Italia. 1-0 al Portogallo

Belgio contro Portogallo a tinte sfuocate di azzurro. Si perchè per noi italiani vale i quarti e scoprire chi sarà la nostra avversaria. Due squadre complicate, fisiche e per nulla facili chiunque sarà ed è il motivo per cui vanno studiate. Il Belgio di Martinez con De Bruyne che rientra e Lukaku e i due Hazard a guidare attacco. Portogallo che si attacca a Ronaldo, gioca Dalot ex Milan quasi in difesa e ancora panchina per Fernandes.

CRONACA DELLA PARTITA

A Siviglia si gioca anche contro il caldo e ritmi non altissimi: al 6' Renato Sanches strappa la partita e serve la palla verso Dalot che manda la palla di poco a lato. Al 10' triangolo tra Lukaku e Hazard e conclusione alta sopra la traversa. Al 25' botta di Ronaldo che trova Courtois che risponde presente e Palinha manda sul fondo la respinta di testa. Al 37' Meunier ci prova, ma destro di poco a lato. Al 43' Meunier serve Thorgan Hazard, il quale si coordina e trova un gol dalla distanza davvero meraviglioso con una botta pazzesca.

Nella ripresa, gara molto diversa e meno spettacolare salvo nei minuti finali: al 54' Ronaldo da fuori, ma il Belgio mura in modo perfetto. Al 58' Ronaldo serve Dalot che serve Jota e palla che non inquadra la porta. Al 61' Joao Felix tenta lui, ma Courtois è favoloso. Al 62' Fernandes palla a lato di poco davvero. Al 63' fratelli Hazard che confezionano assist per Lukaku, ma sinistro che non trova la porta. Al 82' Cuortois bellissima parata sul colpo di testa di Dias. Al 83' palo di Guerreiro di sinistro. Al 85' palla di Ronaldo respinta in angolo. Al 95' Loao Felix manda la palla di poco a lato.

Portogallo fuori e abdica il 2016. Italia che attende il Belgio nel remake della prima partita del 2016: Red Devils complicati, ma l'Italia deve rispondere presente contro una grandissima avversaria.