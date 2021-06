Euro 2020, l'Italia soffre, ma batte l'Austria nel supplementare

Nel bellissimo stadio di Wembley l'Italia batte l'Austria per 2-1 e conquista la qualificazione ai quarti di finale dove incontrerà la vincente di Belgio-Portogallo nel prossimo turno a Monaco di Baviera in programma venerdì. Azzurri tutt'altro che esaltanti per 90 minuti dove sbloccano la gara soltanto nel supplementare con Chiesa e Pessina. Accorcia Kalajdzic nei minuti finali, ma non basta: dopo 120 minuti l'Italia passa il turno.

L'Italia si rende pericolosa più nel primo tempo, con un incrocio dei pali colpito da Immobile, l'Austria invece viene fuori nella ripresa dove trova anche il gol con Arnautovic, ma la rete è annullata.

I cambi di Mancini portano i risultati sperati perchè l'Italia nel supplementare e passa in vantaggio con Federico Chiesa: lancio di Spinazzola in area sulla destra per il bianconero che fulmina Bachamnn con una bellissima azione. Gli azzurri spingono e trovano il raddoppio al 105': sugli sviluppi dell'angolo, grande lavoro di Belotti in area spalle alla porta che da terra serve Pessina e con un gran sinistro supera Bachmann.

L'Italia non la chiude e così a metà del secondo tempo supplementare l'Austria riapre i conti con Kalajdzic che di testa beffa Donnarumma sul primo palo facendo cadere l’imbattibilità della difesa azzurra dopo 1168 minuti.

Il tabellino della gara:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (68′ Pessina), Jorginho, Verratti (68′ Locatelli); Berardi (84’ Chiesa), Immobile (84’ Belotti), Insigne (110' Cristante). All.: Roberto Mancini

Austria (4-2-3-1): Bachmann; Lainer (115' Trimmel), Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Grillitsch; Laimer (114' Ilsanker), Sabitzer, Baumgartner (89’ Schopf); Arnautovic (97′ Kalajdzic). All.: Franco Foda

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Marcatori: 95′ Chiesa (I), 106' Pessina (I), 116' Kalajdzic (A)

Ammoniti: Arnautovic, Hinteregger, Dragovic (A), Di Lorenzo, Barella (I).