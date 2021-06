Euro 2020 - La Danimarca vola ai quarti: Galles battuto 0-4

La Danimarca supera 2-0 il Galles e vola ai quarti di Euro 2020. In attesa della vincente tra Olanda e Repubblica Ceca, gli uomini di Hjulmand controllano per tutta la gara, viaggiando tranquilli verso la vittoria finale. Il tabellino viene inaugurato da Kasper Dolberg, bravo a concludere di destro al 27'. L'attaccante del Nizza bissa al 50' grazie ad un goffo rinvio della difesa gallese. Il suggello alla vittoria danese arriva all'89', quando è Maehle a rientrare sul sinistro e a lasciar partire un bolide imparabile per Ward. Pochi minuti dopo e la sfida si chiude con il goal di Braithwaite. Gli uomini di Page, comunque, quasi mai pungenti.

Gallesi che scendono in campo con il 4-2-3-1. Davanti a Ward, difesa a quattro composta da Roberts, Mepham, Rodon e Davies. Allen e Morrell in mediana, incaricati di sostenere la talentuosa trequarti formata da Bale, Ramsey e James. Moore unica punta. Un più fluido 3-4-3 per i danesi, che si affidano a Damsgaard e Dolberg ai lati di Braithwaite. Schmeichel in porta, protetto dal roccio trio di difesa formato da Christensen, Kjaer e Vestergaard. Delaney e Hojbjerg in mediana, affiancati da Stryger Larsen e Maehle.

Galles molto compatto, Danimarca che cerca di sfondare sulle fasce. I primi minuti di gara sono abbastanza concitati ma di fatto poco emozionanti. Il primo tiro lo si registra al settimo, quando è Dolberg a concludere senza però trovare lo specchio della porta. Due minuti dopo sale invece in cattedra Gareth Bale che, col mancino, manda la sfera di poco fuori la porta protetta da Schmeichel. Con il passare del tempo è il Galles a pressare i danesi. Guidati soprattutto da Bale, gli uomini di Page cercano il goal, sbattendo però contro l'ordinata retroguardia scandinava. Il Galles può solo, infatti, tirare dalla distanza senza preoccupare l'estremo difensore avversario. Nella parte centrale di primo tempo, i gallesi arretrano leggermente con la Danimarca che cerca di alzare il baricentro. Dopo qualche tentativo a vuoto, Kjaer e compagni riescono a passare in vantaggio.

A fare 1-0 al 27' ci pensa Kasper Dolberg che, ricevendo e tagliando in mezzo, lascia partire un destro a giro davvero imprendibile per Ward. Gran goal per l'ex Ajax, difesa gallese da rivedere. E' il miglior momento per gli uomini di Hjulmand. Il Galles fatica a ingranare e rischia di subire un altro goal alla mezz'ora. Sfondando a sinistra, Maehle serve Dolberg che tenta un bel colpo di tacco. Ward esce benissimo e chiude lo specchio della porta. Il primo tempo si conclude senza ulteriori emozioni: tanti passaggi a centrocampo e un cambio forzato nelle fila gallesi, con Roberts costretto a uscire dal campo sostituito dal giovane Williams. L'ultimo squillo di frazione capita sui piedi di Maehle che, da posizione defilata, prova a battere Ward con un piattone destro trovando però la respinta del portiere avversario.

Secondo tempo che comincia con la Danimarca subito in avanti. Tutto parte da un buon intervento di Kjaer che dà il "la" all'azione dei suoi. Braithwaite sfonda a destra e la mette in mezzo. La sfera viene deviata goffamente proprio da Williams che serve involontariamente Dolberg. Il danese in forza al Nizza non sbaglia e batte Ward per la seconda volta. Il Galles si scuote al 54' grazie a una bella percussione di Williams. L'esterno del Liverpool la mette in mezzo per Bale che manca però il colpo di testa. Quattro minuti dopo la mette invece in mezzo l'esterno del Real Madrid, la difesa scandinava allontana. Il Galles appare più pimpante ma comunque tutt'altro che pericoloso. I vari cross in mezzo non sorprendono infatti la retroguardia danese così come non lo fanno i tiri dalla distanza. Al 63' ci prova Allen, senza però successo.

Dieci minuti dopo riparte veloce il Galles con Bale. L'esterno si addentra in area e la mette in mezzo, trovando però la risposta decisa del solito e granitico Kjaer. Fino alla fine sono i compagni di Eriksen a provarci, come se il Galles non ne avesse più. All'85' è clamorosa la doppia chance mancata dai bianchi scandinavi. Prima è Cornelius a trovare il palo su assist di Jensen, poi ci pensa Braitwhaite a buttarla fuori da due passi. L'attaccante danese, quattro minuti prima, fallisce anche una punizione spedendo la sfera di poco a lato. La gara si conclude però di fatto all'88', quando è Maehle a ricevere e rientrare sul destro, battendo Ward con un bolide imprendibile. Grande gara dell'atalantino, davvero attento sia in fase offensiva che difensiva. Il Galles conclude la sfida in dieci a causa del doppio giallo rimediato a Wilson. Affatto contenti, i danesi segnano anche il 4-0: al 94' è Braithwaite a ricevere, girarsi e battere Ward con una stilettata imprendibile. La sfida finisce qui: migliore in campo per i padroni di casa, Ward. Per gli ospiti in evidenza Dolberg.