Euro 2020: Passano Spagna e Germania

Ultime partite della fase a gironi per chiudere questa prima fase dell'Europeo. Nel gruppo E, voce grossa della Svezia che batte 3-2 la Polonia e la elimina. Doppio assist per Kulusevski e scandinavi primi. Spagna che travolge 5-0 la Slovacchia e passa come seconda.

Nel girone di ferro, passano tutte e tre le grandi. Paga dazio l'Ungheria per il pari 2-2 con la Germania e pareggio che sorride e fortunato per i tedeschi. 2-2 anche tra Francia e Portogallo con tre rigori (quello francese assolutamente regalato).

Ottavi di finale che vedranno Italia contro Austria e Galles che aspetta la Danimarca. Occhi puntati su Belgio vs Portogallo da cui uscirà il nostro avversario ai quarti. Germania-Inghilterra non ha bisogno di presentazioni. Ucraina e Svezia per giocarsi la sorpresa, Olanda attesa dalla Repubblica Ceca e Croazia-Spagna a chiudere il quadro. Occhio alla Francia attesa dalla Svizzera.