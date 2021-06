Copa America 2021: Cala il poker il Brasile

Seconda giornata della Copa America che parte con il Brasile conferma della competizione e grande favorito.

Colombia-Venezuela 0-0: Scialbo pareggio per una Colombia che era chiamata a fare decisamente meglio. Nessuna emozione e pari che serve sostanzialmente a poco ad entrambe.

Brasile-Perù 4-0: Brasile a valanga e squadra davvero perfetta in ogni movimento. Sono la favorita e lo stanno mostrando in tutto. Esordio da incubo e complicato per il Perù che merita comunque attenzione. Neymar segna anche oggi, gol per Alex Sandro della Juventus e chiudo Ribeiro e Richarlison.