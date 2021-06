EUR0 2020: Italia per nulla Immobile: serata molto Loca e 3-0 alla Svizzera

Parola d'ordine: Vietato sbagliare o credere di avere vinto. La Turchia ha si dimostrato una Nazionale forte di testa e di gamba, ma perdere stasera potrebbe essere nocivo. Vincere per prendere gli ottavi e cominciare quel percorso che deve far sognare Wembley. Perchè vogliamo vincere di nuovo dopo il 1968, unico nostro Europeo. Italia che scende in campo con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola terzini e Bonucci con Chiellini centrali. Centrocampo con Barella, Jorginho da regista e Locatelli (sogno di mercato della Juventus) e in attacco non si toccano Berardi, Immobile e Insigne. Svizzera con Shaquiri a sostegno di Embolo e Seferovic, gioca Freuler dell'Atalanta e Rodriguez del Torino e occhio a Xhaka, sogno dei tifosi romanisti. Arbitra il russo Karatsev.

Cronaca della partita

Partita che comincia subito bene: all'11' Immobile arpiona un cross di Spinazzola di testa, ma palla alta.Al 21' gol annullato all'Italia per un fallo di mano di Chiellini abbastanza netto. Al 28' ci riprendiamo quello che ci spetta: Locatelli parte l'azione, palla a Berardi che crossa per il compagno del Sassuolo e gol del vantaggio. Insigne al 33' riesce ad essere imbeccato da Immobile, ma il giocatore del Napoli non riesce a trovare la porta. Al 38' superstrada per Spinazzola che salta tutta la Svizzera e solo Sommer dice di no. Al 42' Immobile prova un tiro cross, ma Sommer respinge a mano aperta.

Nella ripresa, stesso copione: al 53' Locatelli tira una bomba dalla distanza e palla che si infila in rete e doppietta del giocatore del Sassuolo e primi due gol in un Europeo per lui. Svizzera pericolosa al 60' con Shaqiri e palla alta sopra la traversa. Al 64' grande parata di istinto e piede di Donanrumma su Zuber. Al 65' occasione d'oro per Berardi leggermente impreciso e palla sul fondo di poco. Al 74' solito lancio lungo preciso di Bonucci, palla a Immobile che sbaglia. Al 76' secondo errore gratuito di Immobile e Italia vicina al terzo gol. Immobile non si scompone e al 90' cala il tris con un tiro dalla distanza.

Italia perfetta. Solo questo per la nostra Nazionale che gioca e diverte e che si qualifica agli ottavi, anche se no sicura del primo posto. La nazionale fa davvero sognare e l'amalgama di Mancini sembra dare risultati importanti.