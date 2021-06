Euro2020: Delusione Spagna fermata dalla Svezia

Tre partite nella giornata di oggi con la Spagna come grande attesa. Delusione enorme della squadra spagnola contro una avversaria complicata.

Spagna-Svezia 0-0: Primo zero a zero della competizione. Delusione spagnola contro una avversaria che si difende solamente e non da segnali di pericolo, apparte una conclusione di Isak. Spagna che sbaglia molto con Morata e Moreno.

Polonia-Slovacchia 1-2: La decide Skriniar con il gol decisivo del giocatore dell'Inter. Polonia da cui era lecito aspettarsi di meglio, ma non sembra riuscita ancora al meglio.

Scozia-Rep.Ceca 0-2: Gruppo dell'Inghilterra che vede una Repubblica Ceca decisamente migliore di quella vista contro l'Italia in amichevole. Vittoria mai in discussione e punto di partenza importante per lo scontro decisivo alla Croazia.