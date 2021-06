Euro 2020, Sterling fa impazzire Wembley: l'Inghilterra batte la Croazia per 1-0

A Wembley l'Inghilterra si impone nel match d'esordio nel girone D. Alla Nazionale dei tre leoni basta un gol di Sterling al 57' per far gioire i tifosi presenti allo stadio contro una Croazia poco incisiva.

L'Inghilterra inizia in avanti a tratti a ritmi forsennati, con alcune occasioni di Boden e Phillips. Nel complesso però gli inglesi creano poco con un Kane sotto tono. La Croazia però non è da meno faticano parecchio. La gara si sblocca al 57' con Phillips che serve l'assist a Sterling che fulmina Livakovic all'altezza del dischetto.

Dato statistico: gli inglesi non erano mai riusciti a vincere la prima partita dell'Europeo. Nel girone D, l'Inghilterra al primo posto in attesa di Scozia-Rep.Ceca in programma domani sera.

IL TABELLINO

INGHILTERRA-CROAZIA 1-0

Inghilterra (4-3-3): Pickford ; Walker , Stones , Mings , Trippier ; Phillips , Rice , Mount ; Foden (26' st Rashford ), Kane (37' st Bellingham sv), Sterling (47' st Calvert-Lewin sv). A disp.: D. Henderson, Johnstone, Shaw, Grealish, J. Henderson, Coady, White, James, Saka. All.: Southgate

Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko , Caleta-Car, Vida , Gvardiol ; Modric , Brozovic (25' st Vlasic ), Kovacic (40' st Pasalic sv); Kramaric (25' st Brekalo ), Rebic (33' st Petkovic sv), Perisic . A disp.: Kalinic, Sluga, Budimir, Skoric, Badelj, Juranovic, Bradaric, Ivanusec. All.: Dalic

Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 12' st Sterling (I)

Ammoniti: Caleta-Car (C), Kovacic (C), Foden (I), Brozovic (C)

Espulsi: -

Note: -