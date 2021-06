Euro 2020, tra Galles-Svizzera finisce 1-1 

Nel girone dell'Italia, Galles e Svizzera finisce 1-1. Succede tutto nel secondo tempo con gli Elvetici avanti al 49' e il pareggio di Moore al 74'. All'85', la Svizzera (prossima avversaria degli azzurri ndr) segna il gol del 2-1 del neoentrato Gavranovic, ma viene annullato per fuorigioco dal VAR

LA PARTITA IN UN MINUTO

Una partita che è stata equilibrata nel primo tempo, dove gioca meglio la Svizzera creando alcune occasioni, ma non riesce a concretizzare. La gara si sblocca ad inizio ripresa con Embolo al 49' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Galles non ci sta e pareggia con il colpo di testa di Moore al 74'. Nel finale, gli elvetici spingono per ritornare in avanti, prima a Gravranovic viene annullato un gol per fuorigioco e poi ci riprova ancora Embolo, ma Ward è attento e reattivo e para.

Dopo la prima giornata, l'Italia è prima in solitaria nel gruppo A con 3 punti, a 1 Galles e Svizzera, infine 0 per la Turchia.

Il tabellino della gara

Galles (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Morrel, Allen, Ramsey (91′ Ampadu); James (75′ Brooks), Moore, Bale. A disposizione: Davies, Gunter, Levitt, Wilson, Williams J., Williams N. Norrington-Davies Lockyer, Roberts, Hennessey. All.: Page

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka,, Freuler, Rodriguez; Shaqiri (65′ Zakaria); Embolo, Seferovic (84′ Gavranovic). A disposizione: Mehmedi, Fassnacht, Sow, Cömert, Omlin, Benito, Vargas, Widmer, Zuber, Mvogo. All.: Petkovic

Arbitro: Turpin

Marcatori: 49′ Embolo (S), 73′ Moore (G)

Ammoniti: Schar, Mbabu (S), Moore (G)