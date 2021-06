Euro 2020: Esordio da urlo per l'Italia

La notte più bella o meglio quella più lunga. Quella di un esordio europeo per capire chi siamo e dove vogliamo andare. Le grandi domande che accompagnano la nostra Nazionale, perchè essere Italiani stasera è più bello e allora uniamoci per un esordio che è quello delle grandi occasioni. In uno stadio con il pubblico, la parola d'ordine è ripartire, torniamo a fare i tifosi come sempre con la passione azzurra. Dallo stadio Olimpico di Roma, buon Europeo e forza azzurri che la cavalcata cominci. Italia orfana di Sensi e Pellegrini e scelte obbligate per mister Mancini come detto nel nostro pre. Turchia degli "italiani" Calhanoglu e Demiral e del forte attaccante Yilmaz. Noi in campo con Donnarumma tra i pali, difesa a quattro con Chiellini e Bonucci centrali e Florenzi e Spinazzola larghi. Centrocampo con Locatelli e Barella esterni e Jorginho regista, in attacco non si toccano Berardi, Insigne e Immobile.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo dove l'Italia gioca in modo perfetto: al 3' primo squillo azzurro con Immobile che riceve palla, ma Demiral lo chiude. Al 18' tiro a giro alla Insigne, ma l'attaccante del Napoli manda la palla di poco fuori. Al 21' sventola di Bonucci dalla distanza e palla a lato di molto. Al 24' momento Juventus che continua con Chiellini che salta di testa su calcio d'angolo, palla mandata sopra la traversa dal portiere turco. Al 34' Berardi serve in modo preciso Immobile e palla a lato. Al 37' altra conclusione a giro di Insigne e palla parata. Al 43' parata di Cakir su Immobile e Italia che meritava decisamente di più: azzurri che recriminano per tre rigori, ma i primi due non c'erano e sul terzo dubbi per un tocco di mano di Celik che sembrava poco congruo.

Nella ripresa, partita che l'Italia chiude: Al 53' Berardi serve un pallone in mezzo e Demiral tocca di petto nella sua porta e Italia in vantaggio. Al 52' era stato pericoloso Under, ma Donnarumma perfetto. Al 55' super Spinazzola (MVP della partita) salta Celik, respinge Cakir con i pugni e Immobile mette sul fondo. Al 58' rasoterra pericoloso di Locatelli senza troppi patemi. Al 67' Spinazzola batte da solo Cakir che non trattiene e Immobile è lesto a mettere il piede e a mettere il secondo gol dentro. All'80' rinvio di Cakir sciagurato, Insigne riceve palla che mette il suo destro in porta per il tris. Al 93' unica occasione turca con Yilmaz, ma Chiellini è immenso e salva.

Italia che merita una vittoria importante e per nulla scontata. Personalità per la squadra di Mancini che gioca bene e piace. Turchia assolutamente solo difensiva ed è sembrata davvero molto debole.

Italia-Turchia

Reti: Demiral 53′ (A), Immobile 66′, Insigne 79′

Italia (4-3-3): Donnarumma, Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Florenzi (Di Lorenzo 46′), Locatelli (Cristante 73′), Jorginho, Barella, Insigne, Berardi (Bernardeschi 85′), Immobile.

Allenatore: Roberto Mancini

Turchia (4-1-4-1): Cakir, Meras, Soyuncu, Demiral, Celik, Yokuslu (Kahveci 65′), Calhanoglu, Tufan (Ahyan 65′), Yazici (Under 46′), Karaman (Dervisoglu 76′), Yilmaz.

Allenatore: Senol Gunes

Arbitro: Danny Makkelie

Ammoniti: Soyuncu

Espulsi: –