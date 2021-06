Oggi a Roma al via l' Europeo: esordio dell'Italia contro la Turchia di Yilmaz

Questa sera prende il via l'Europeo di calcio all'Olimpico di Roma davanti a circa 15.000 spettatori ammessi: dopo lo stop dello scorso anno per via della pandemia, tra una decina di ore scendono in campo Italia-Turchia, partita inaugurale del girone A, per il gruppo A ( dove ci sono anche Svizzera e Galles ) e anche dell’Europeo 2020.

Dopo 5 anni dai rigori di Italia-Germania nella finale di Euro2016, ora si inizia a fare sul serio contro la Turchia di Calhanoglu, Yazici e Yilmaz allenata da Senol Gunes. L'obiettivo degli azzurri è molto semplice, non sbagliare di fronte al proprio pubblico, conquistare il pass per gli ottavi di finale da primi del girone e perchè no arrivare fino al tempio di Wembley dove l’11 luglio si giocherà la finale della competizione.

Mancini, oltre all'altro centrocampista dopo Sensi, perde per infortunio Lorenzo Pellegrini, al loro posto ieri è arrivato Castrovilli.

"​Sono dispiaciuto per gli infortuni di Sensi e ieri di Lorenzo - le parole di Mancini in conferenza - sono giocatori importanti per noi. Pellegrini può ricoprire tanti ruoli, Sensi uguale: è un grande dispiacere e si sarebbero meritati di giocare questo Europeo. Purtroppo fa parte del nostro lavoro e può capitare".

Sull'undici che scende in campo questa sera non ci sono grosse novità perchè il ct azzurro da continuità al 4-3-3 a lungo sperimentato: out anche a Verratti, ma il giocatore del Psg dovrebbe recuperare per il 16 contro la Svizzera ndr, al suo posto Locatelli al fianco di Jorginho e dell'interista Barella. Davanti Berardi, preferito a Chiesa, completa il tridente offensivo con Immobile e Insigne. In difesa coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini, sulle corsie Florenzi e Spinazzola, in porta Donnarumma.

PROBABILI FORMAZIONI:



Italia-Turchia (ore 21)



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorghinho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne



Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu; Karaman, Tufan, Yazici, Calhanoglu; Yilmaz