Champions League - Juve eliminata. Borussia e Porto ai quarti

Serata di Champions League, serata che regala le prime squadre che staccano il pass per i quarti di finale e serata che purtroppo ci consegna anche dei verdetti amari per l'Italia.

JUVENTUS-PORTO 3-2 dts

La Juventus vince contro il Porto, ma viene eliminata agli ottavi di finale della Champions League. Allo stadium finisce 3-2 dopo i tempi supplementari: i bianconeri vanno a segno con la doppietta di Chiesa e il gol di Rabiot, ma i due gol di Sergio Oliveira vanifica tutto. Un successo che più amaro non potrebbe essere e, come un anno fa, i bianconeri non si qualificano ai quarti. Porto ai quarti di finale e Pirlo, ma non solo finisce sul banco degli imputati.

19' rig. e 115' Sergio Oliveira (P), 49' e 62' Chiesa (J), 117' Rabiot (J)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci (75' De Ligt), Alex Sandro; Ramsey (75' McKennie), Arthur (102' Kulusevski), Rabiot, Chiesa (102' Bernardeschi); Morata, Ronaldo. All. Pirlo

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu (71' Luis Diaz); Otavio (61' Sarr), Oliveira (118' Ndiaye), Uribe (89' Grujic), Corona (118' Leite); Marega (106' Martinez), Taremi. All. S. Conçeiçao

Ammoniti: Otavio, Taremi, Chiesa, Cuadrado, Sergio Oliveira, Bernardeschi, Mbemba

Espulso: Taremi

BORUSSIA DORTMUND-SIVIGLIA 2-2

Dopo il successo dell'andata (3-2) il Borussia conquista il pass per i quarti di finale. I tedeschi però rischiano grosso nel finale: il Dortmund soffre la prima mezz'ora, ma trova il doppio vantaggio con il solito Haaland. La squadra spagnola però gioca con orgoglio con la doppietta di En-Nesyri.

BORUSSIA DORTMUND-SIVIGLIA 2-2

35', 54' rig. Haaland (BD), 68' rig, 95' En-Nesyri (S)

BORUSSIA DORTMUND: (4-3-3): Hitz; Morey (95’ st Meunier sv), Emre Can, Hummels, Schulz (44’ st Zagadou sv); Dahoud, Delaney , Bellingham ; T. Hazard (22’ st Passlack ), Haaland , Reus.

In panchina: Burki, Drljaca, Moukoko, Brandt, Reinier, Piszczek, Tigges, Knauff, Raschl.

Allenatore: Terzic.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou ; Navas, Koundé, Diego Carlos , Acuna; Jordan (st Papu Gomez), Fernando (41’ st Rakitic), Oscar Rodriguez (34’ st Oliver Torres sv); Ocampos (15’ st De Jong ), En-Nesyri , Suso (41’ st Munir sv).

In panchina: Vaclik, Pastor, Sergi Gomez, Rekik, Gudelj, Escudero, Ivan Romero.

Allenatore: Lopetegui.

ARBITRO: Cuneyt Cakir (Turchia).

RETI: 35’ pt e 9’ st rig. Haaland, 24’ st rig. e 96’ En-Nesyri

Ammoniti: Morey, Acuna, Koundé, Haaland, Jordan, Emre Can, Oscar Rodriguez e Fernando.