Le altre della Champions: Vola il Chelsea e il Bayern

Non solo in campo le squadre italiane. Cominciamo dal Girone E dove il Bayern con Muller e Lewandowski timbra un 3-0 pesante al Camp Nou contro un Barcellona ancora con dei difetti. Catalani ultimi nel girone in virtù dello 0-0 tra Dynamo Kiev e Benfica con gol annullato nel finale alla squadra ucraina.

Nel girone dell'Atalanta, United sconfitto nel finale 2-1 a Berna dallo Young Boys e gol di Ronaldo inutile. Chelsea che trova in Lukaku il salvatore e batte 1-0 lo Zenit nel gruppo della Juventus.

Tutti pareggi nel Girone G: 1-1 tra Siviglia e Salisburgo con quattro rigori concessi e due trasformati, mentre è 0-0 tra Lille e Wolfsburg con i francesi che avrebbero meritato qualcosa di più.

Conference League che vede le prime due sfide: 0-0 tra Feyenoord e Haifa per il Gruppo E, mentre 4-1 ed ottimo esordio del Maccabi contro l'Alashkert.