La Juventus con un piede nel sogno

Serata di Champions davvero positiva per la Juventus. La squadra bianconera soffre, gioca una partita sporca e porta a casa una vittoria sullo Zenit di misura che smuove in modo importante il sogno ottavi. Una vittoria che pesa e che conferma una formazione abbonata all'1-0, ma conta poco. Annoia si, magari non è spumeggiante, ma la Juventus che piace ed è vera è questa. Chelsea batte il Malmo 4-0 e tiene il passo.

Atalanta bella, ma dura solo un tempo: errori gratuiti e pesanti per la squadra bergamasca che incappa in un gol decisivo di Ronaldo e in una sconfitta 3-2 che non complica il girone, ma deve fare riflettere. Villarreal a valanga 4-1 a Berna contro lo Young Boys.

Barcellona che batte 1-0 la Dynamo e rimette a posto la classifica e il Bayern 4-0 al Benfica e tiene il ruolo da favorita e vede ottavi. 0-0 scialbo tra Lille e Siviglia e Salisburgo 3-1 sul Wolfsburg, quasi eliminato.