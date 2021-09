Serata di Champions: Male e con rammarico Milan e Inter

Nottata di Champions, quella di ieri, che lascia molto amaro in bocca alle due italiane e milanesi. Milan e Inter avrebbero decisamente meritato risultati e partite diverse. Rossoneri che perdono 3-2 a Liverpool, ma risultato bugiardo per un Milan che ci ha creduto, anche se nel primo tempo Maignan migliore in campo. Nella seconda partita del girone, 0-0 e bellissime difese tra Atletico e Porto.

Inter che va vicino al gol con Lautaro e Brozovic, ma si deve arrendere ad un Real cinico e spietato che espugna Milano 1-0. Madrid che dovrà comunque rivedere qualche cosa: non spettacolare, ma che dimostra di saper colpire. Nello stesso girone, sorpresa Sheriff che batte 2-0 lo Shakhtar di De Zerbi.

Frena a sorpresa il PSG delle "figurine": 1-1 a Bruges e Champions che non parte benissimo per la grande favorita. Il City chiude la partita di tennis complicata contro il Lipsia e vince 6-3. Il Dortmund regola con spavento 2-1 il Besiktas e gran assist-punizione di Pjanic per il gol dei turchi, Ajax e Haller a valanga sullo Sporting 5-1.