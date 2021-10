Il Milan ci prova, ma il Porto ha la meglio

Con parecchi assenti e altri non in condizione, il Milan esce sconfitto e rimane il fanalino del girone a zero punti. Vince il Porto per 1-0 grazie al tiro preciso di Díaz arrivato nel secondo tempo. Sarebbe stato difficile per chiunque, i rossoneri ci provano, ma forse è la prima partita di questa Champions League dove la squadra di Pioli è sottotono nella loro totalità, soprattutto nel secondo tempo perdono il filo della partita.

LA PARTITA

Nel primo tempo il Milan è in difficoltà: i padroni di casa colpiscono un palo con un diagonale di Luis Diaz, ma si sono resi pericolosi in almeno altre tre occasioni. Invece i rossoneri si difendono, ma fanno molta fatica proporre gioco e a rendersi pericoloso dalle parti di Costa.

Nella ripresa il Milan cala d'intensità ed il Porto continua a spingere trovando il gol del meritato vantaggio con il gol di Luis Diaz: cross dalla destra di Joao Mario, errore di Sérgio Oliveira, la palla vola in area dove c'è un contatto al limite di Taremi che forse commette fallo su Bennacer, ma l'arbitro non fischia e così la palla arriva sulla traiettoria di Diaz che infila Tatarusanu sulla sinistra.

Gli uomini di Pioli non hanno la forza di reagire, ma il successo del Liverpool sul campo dell'Atletico tiene ancora in vita il Milan che rimane a meno 4 dal secondo posto.

il tabellino di PORTO-MILAN 1-0

Marcatore: 65’ Luis Diaz.

PORTO (4-4-2): D.Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Wendell; Otavio (dal 91’ Grujic), Uribe, S.Oliveira (dal 66’ Vitinha), Diaz; Taremi (dall’83’ Martinez), Evanilson (dal 66’ Corona). A disp.: Marchesin, Marcano, Cardoso, Bruno Costa, F.Conceicao, Fabio Vieira, Pepè. All.: S.Conceicao.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori (dal 58’ Romagnoli), Ballo-Tourè (dal 58’ Kalulu); Tonali (dal 66’ Bakayoko), Bennacer; Saelemaekers, Krunic (dall’81’ Daniel Maldini), Leao; Giroud (dal 58’ Ibrahimovic). A disp.: Jungdal, Gabbia. All.: Pioli.

ARBITRO: Brych (Germania)

Note: ammoniti: 3’ Oliveira, 16’ Tomori, 20’ Giroud, 37’ Uribe, 80’ Kalulu, 86’Ibrahimovic, 89’ Leao. Recupero tempo: 2’1t, 5’2t.