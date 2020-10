Calcio europeo tra i vari campionati

Facciamo un riassunto di quello che è successo nei maggiori campionati europei.

In Premier, partita stupenda per lo United che riscatta la sconfitta contro il Palace e batte 3-2 il Brighton alla seconda sconfitta in casa. 2-1 dell'Everton che continua a correre e batte il Palace e vola in classifica. 3-3 in rimonta del Chelsea in una partita che il West Bromwich stava dominando nella prima parte, mentre prima vittoria 1-0 dei Saints nello scontro salvezza contro il Burnley.

Germania che vede la sorpresa della sconfitta del Dortmund 2-0 contro un Augusta perfetta. Arminia alla prima vittoria 1-0 contro il Colonia nella partita salvezza. 1-1 tra Leverkusen e Lipsia nello scontro Champions e tra Borussia Monchengladbach e Union. Vince 4-1 lo Stoccarda a Mainz e il Brema batte 3-1 i resti dello Schalke.

In Liga, 0-0 tra Alaves e Getafe e 1-1 tra Valencia ed Huesca con i Taronges non perfetti. 3-0 della Sociedad contro l'Elche e 3-2 di un Real Madrid che soffre contro un ottimo Betis. In Olanda, 3-3 tra Sittard e AZ non perfetto, 4-0 dello Zwolle contro lo Sparta, 1-0 contro l'Heereveen contro il Venlo e 2-1 dell'Ajax contro il Vitesse e Lancieri perfetti.

In Francia, 3-0 di un bellissimo Rennes contro il Saint Etienne e 1-1 ennesimo del Marsiglia contro il Metz.