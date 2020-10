Primo doppio Monday Night: volano Chelsea e Wolves 

Primo Monday Night della stagione che regala spettacolo con Wolves e Chelsea che partono molto bene alla ricerca dei loro rispettivi obiettivi. I Blues cercano di riportare la Premier a casa, Wolves con obiettivo Europa non preso lo scorso anno.

Sheffield-Wolves 0-2: Bella vittoria per la compagine di Espirito Santo che cerca il ritorno in Europa e prova a dare fastidio alle grandi. La partenza è molto buona, Sheffield che meriterebbe anche il pari e solo la sfortuna più che la tecnica glielo negano. Per i Lupi ottima partenza in attesa di vederli contro le grandi.

Brighton-Chelsea 1-3: Il Chelsea parte con il piede giusto con Jorginho. James e Zouma. La squadra di Londra non convince, ma sappiamo essere in fase di rodaggio dopo il mercato stellare: una partita che il Brighton avrebbe meritato di pareggiare, ma che perde e riesce comunque a vedere una stagione che potrebbe essere comunque positiva e non complicata. Stasera la squadra di casa ha fatto vedere cose importanti, Chelsea bravo e fortunato a cogliere attimo in attesa della sfida contro il Liverpool.