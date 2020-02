Griezmann risponde a Mertens: 1-1 tra Napoli e Barcellona

Nel match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League Napoli e Barcellona si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Partita molto tattica e intensa con i padroni di casa che la sbloccano nel primo tempo con un gran gol di Mertens mentre nel secondo tempo arriva il pareggio di Griezmann. Tutto rimandato al match di ritorno, in programma il 18 marzo, con i catalani che dovranno fare a meno di Busquets e Vidal con quest'ultimo espulso nel finale.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Napoli tridente d'attacco formato da Insigne, Mertens e Callejon mentre nel Barcellona reparto offensivo composto da Vidal, Messi e Griezmann.

Match estremamente tattico sin dalle prime battute con il Barcellona, come da copione, a gestire il possesso palla mentre il Napoli aspetta nella sua metà campo con le due linee strettissime. Circolazione di palla sterile da parte della squadra catalana e alla mezz'ora i padroni di casa puniscono con un meraviglioso destro a giro di Mertens che non lascia scampo a Ter Stegen, 1-0. Il Barcellona non calcia mai in porta e nel finale i partenopei vanno vicini al raddoppio con Callejon che, sugli sviluppi di una punizione, mette al centro per la deviazione di Manolas ma la sfera termina fuori di poco.

La ripresa si apre con un cambio per parte: Gattuso manda in campo Milik al posto dell'infortunato Mertens mentre Setien getta nella mischia Arthur per Rakitic. Al 57', al primo vero squillo, pareggia il Barcellona con Griezmann che, servito da Semedo, non sbaglia da pochi passi, 1-1. Ottima reazione da parte del Napoli con Insigne che entra in area e calcia col destro ma Ter Stegen respinge in qualche modo. Al 64' chance colossale per i partenopei con Callejon che si presenta davanti a Ter Stegen calciandogli addosso. Nel finale i catalani restano in dieci uomini per il doppio giallo a Vidal ma non accade più nulla fino al triplice fischio. Al San Paolo Napoli e Barcellona pareggiano 1-1, tutto rimandato al ritorno che si giocherà il 18 marzo.