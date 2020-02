Champions League- Il Bayern Monaco affonda il Chelsea e ipoteca il passaggio del turno (0-3)

Il Bayern Monaco domina il match e rifila un sonoro 3-0 in casa del Chelsea ipotecando di fatto il passaggio del turno. Gli inglesi recriminano per qualche occasione nella prima frazione di gioco, ma pagano una ripresa troppo passiva.

Opta per un 4-3-3 Frank Lampard con Caballero tra i pali difeso da Azipilicueta, Rudiger, Christensen e Alonso. A centrocampo agiscono Barkley, Jorginho e Kovacic mentre in attacco James completa il tridente con Giraud e Mount. Risponde con un 4-2-3-1 Hans Flick con Neuer in porta e la retroguardia composta da Pavard, Boateng, Alaba e Davies. Sulla mediana trovano spazio Alcantara e Kimmich; Lewandowski, in ruolo di unico terminale offensivo, è supportato alle sue spalle da Gnabry, Müller e Coman.

Subito ritmi altissimi sin dalle prime battute. La prima squadra a creare un brivido è il Chelsea con il giovanissimo Mount che al 7’ scarica un mancino potente, ma la palla termina alta. Risponde quattro giri d’orologio più tardi Coman che scatta in velocità, ma calciando trova l’esterno della rete. Il Bayern Monaco continua a dominare e intorno al quarto d’ora sfiora nuovamente il vantaggio: questa volta con Gnabry che di testa mette a lato dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 28’ Caballero compie un grande intervento a Lewandowski, è poco dopo deve ringraziare la traversa su un colpo di testa di Müller derivante da un grande cross di Gnabry. Il Chelsea lascia giocare gli avversari cercando di coprire al meglio dietro e, quando può, di colpire in contropiede. Proprio gli inglesi in una ripartenza creano l’ultima occasione del primo tempo con Marcos Alonso che, dopo aver saltato Pavard, conclude, ma Neuer respinge a fatica.

Ripresa che comincia con il Bayern Monaco nuovamente padrone del campo. I tedeschi siglano il vantaggio al 51' con Gnabry che lancia Lewandowski per poi chiudere l'azione a sua volta su assist del polacco. Passano solamente tre minuti e l'ex Werder Brema ed Hoffenheim cala la doppietta personale infilando Caballero con il mancino. Dopo l'uno-due terrificante prosegue lo strapotere della formazione teutonica in campo con l'undici bavarese che cala anche il tris con Lewandowski che non può far altro che recapitare a porta vuota un pallone servitogli da Davies, autore di un'azione straordinaria. Piove sul bagnato per il Chelsea: all'82' Marcos Alonso commette un fallo di frustrazione sull'attaccante polacco, inizialmente Turpin opta per il cartellino giallo, ma con il VAR cambia idea ed estrae il rosso per l'ex Fiorentina. Il Bayern Monaco non spinge più accontentandosi del largo vantaggio ottenuto in vista del ritorno.