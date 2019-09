Champions League - Colpaccio Lokomotiv: il Bayer Leverkusen è battuto 1-2

BAYER LEVERKUSEN - Hradecky; Bender, Tah, Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Baumgartlinger, Bailey; Havertz; Volland.

LOKOMOTIV MOSCA - Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Murilo, Krychowiak, Joao Mario; Smolov.

Colpaccio della Lokomotiv Mosca che in casa del Leverkusen vince 2-1. Decisivi, gli errori difensivi dei tedeschi. Apre i giochi Krychowiak, pareggia il Bayer grazie a un autogoal di Howedes. Sul finale di primo tempo, ci pensa Barinov a fare 2-1. Russi attualmente in testa al girone grazie al pari tra Atletico Madrid e Juventus.

Gara molto compassata nel primo tempo. Il 4-2-3-1 del Bayer Leverkusen si scontra spesso con il compassato 4-5-1 russo. Al nono bella iniziativa di Havertz, Guilherme sventa senza problemi. Mentre i tedeschi ci provano, la Lokomotiv si conferma più cinica e segna. A fare 0-1 ci pensa infatti Krychowiak, che al sedicesimo controlla un assist di Joao Mario e batte il finlandese Hradecky. Brutta distrazione difensiva del Bayer, che consente ai russi di avviare l'azione offensiva. Non contenti, i tedeschi si ripetono appena sessanta secondi dopo: Tah sbaglia e regala una palla a Smolov, bravo a tirare in porta. Il pallone viene respinto dalla difesa e arriva a Zhemaletdinov, che manca lo specchio della porta. L'occasione mancata viene pagata dallo Spartak Mosca, che al venticinquesimo "regala" un goal al Bayer Leverkusen.

Benedikt Howedes, vecchia conoscenza del calcio tedesco, devia involontariamente la sfera in rete dopo una conclusione di Aranguiz. La crudele Dea del calcio non sembra avere però pietà per per i tedeschi che, nonostante un 74% di possesso palla, subiscono sul finale di tempo la rete del beffardo 1-2. Sfruttando l'ennesimo errore difensivo dei padroni di casa, lo Spartak bissa al 37' con Barinov, bravo a stoppare un passaggio di Hradecky e a segnare. Davvero una beffa, per il Bayer Leverkusen, che non riesce a pareggiare, rendendosi pericoloso solo con Volland in extremis. Il tedesco gira di testa sugli sviluppi di un corner, ma non trova la rete, vanificando l'ultima chance di frazione.

Secondo tempo che comincia con i tedeschi in avanti. Al 50', il Bayer sfiora il pari con Havertz, che in tuffo la manda fuori. Buon suggerimento di Wendell, difesa della Lokomotiv abbastanza statica. Tre minuti dopo ci prova il neo-entrato Alario, il suo tiro viene respinto senza problemi da Guilherme. Il Bayer Leverkusen è però più pimpante, anche se poco pericoloso in avanti. Al 72' si rivedono i tedeschi, pungenti con il solito Havertz. Il centrocampista tedesco ci prova senza però fortuna. La parte finale di regala qualche emozione. All'81' dribbling e tiro di Bellarabi, Guilherme la blocca. Due minuti dopo ci provano invece i russi con Krychowiak: il suo colpo di testa su suggerimento di Joao Mario trova l'opposizione di Hradecky. E' sfida tra portieri, visto che all'87' è importante la parata di Guilherme su Amiri. Finisce così. Migliore in campo per i padroni di casa, Havertz. Per gli ospiti in evidenza Guilherme.