Sorteggiati gli otto gironi della Champions League 2019/2020

Poco fa è andato in scena il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2019/2020. Urna non particolarmente ostica per la Juventus che, sorteggiata nel Gruppo D, affronterà Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. I bianconeri, dunque, ritrovano la squadra di Simeone sei mesi dopo la grande rimonta dello Stadium grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo. Gruppo E per il Napoli che, per il secondo anno consecutivo, pesca il Liverpool mentre Salisburgo e Genk vanno a completare un raggruppamento non particolarmente ostico per gli uomini di Ancelotti.

Decisamente complicato il girone dell'Inter visto che la squadra di Conte è stata sorteggiata nel Gruppo F in compagnia di Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Per la seconda stagione consecutiva, dunque, i nerazzurri affronteranno Messi e compagni. Urna benevola, vista la quarta fascia di partenza, per l'Atalanta visto che la squadra orobica giocherà nel Gruppo C in compagnia di Manchester City, Shakthar e Dinamo Zagabria.

Per quanto riguarda gli altri gironi si preannunciano particolarmente equilibrati il G e l'H: nel primo si affronteranno Zenit, Benfica, Lipsia e Lione mentre nel secondo si daranno battaglia Chelsea, Ajax, Valencia e Lille. Nel Gruppo A presenti PSG e Real Madrid mentre Bayern Monaco e Tottenham saranno le protagoniste del Gruppo B. Di seguito il quadro completo dei gironi della Champions League 2019/2020.

GLI OTTO GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020:

GIRONE A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Brugge, Galatasaray

GIRONE B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiakos, Stella Rossa

GIRONE C: Manchester City, Shakthar, Dinamo Zagabria, Atalanta

GIRONE D: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca

GIRONE E: Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk

GIRONE F: Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga

GIRONE G: Zenit, Benfica, Lione, Lipsia

GIRONE H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille