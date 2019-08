Champions League- Preliminari: pareggia l'Ajax in Grecia, si ferma in casa la Dinamo Zagabria

Penultimo turno preliminare della Champions League e successivamente in settimana torneremo a respirare quella magia che solo questa competizione riesce a dare.

L'Ajax, semifinalista a sorpresa della scorsa edizione, non va oltre il pari al Toumba di Salonicco contro i padroni di casa del PAOK. È comunque un pareggio che conferisce serenità agli olandesi poiché hanno siglato due reti importanti in vista del ritorno tra le mura amiche dell'Amsterdam Arena. I Lanceri trovano il vantaggio dopo soli 10' con Ziyech, ma vengono raggiunti e superati nel primo tempo da Akpom e Matos. Nella ripresa Huntelaar pareggia il momentaneo vantaggio greco.

Non vincono a sorpresa in casa nemmeno Dinamo Zagabria e Stella Rossa. I croati chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al centro della stella spagnola Dani Olmo, ma al 60' gli ungheresi del Ferencvaros pareggiano con Siger. I serbi concludono 1-1 l'andata del preliminare contro il Copenaghen tra le mura amiche. Rete di Pavkov per i padroni di casa, segna Wind su rigore per i danesi.

Ad aver trovato la vittoria sono Qarabag e Club Brugge. Quest'ultimi trionfano per 1-0 grazie al centro dal dischetto di Hans Vanaken contro la Dinamo Kyiv. Gli azeri, invece, passano a sorpresa in quel di Nicosia per 1-2 contro i padroni di casa dell'Apoel.

I RISULTATI COMPLETI

Apoel Nicosia (CYP) - Qarabag (AZE) 1-2 PAOK Salonicco (GRE) - Ajax (NED) 2-2 Dinamo Zagabria (CRO) - Ferencvaros (HUN) 1-1 Club Brugge (BEL) - Dynamo Kyiv (UKR) 1-0 Stella Rossa (SRB) - FC Copenaghen (DEN) 1-1