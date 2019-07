Coppa d'Africa 2019: la finale sarà Senegal-Algeria, Tunisia e Nigeria si giocheranno il terzo posto

Da una parte una finalista annunciata, dall'altra una bella e solida sorpresa. Se il Senegal è stato fin dall'inizio tra i favoriti a vincere la Coppa d'Africa 2019, non si può dire lo stesso dell'Algeria. Ounas e compagni hanno infatti sorpreso tutti e sono a novanta minuti dal trionfo finale. Un trionfo che farebbe clamore sia per le tante big che mancheranno la vittoria - Egitto e Costa d'Avorio in primis - sia perché i sahariani alzerebbero il trofeo proprio in Egitto, formazione della medesima zona geografica che ha anticipatamente e in maniera clamorosa abbandonato la competizione. Senegal e Algeria sono formazioni ricche di talento, equilibrate e pericolose. Sarà davvero interessante vederle in campo venerdì prossimo.

Formazione tra le più forti del torneo, il Senegal arriva alla finale dopo aver superato la Tunisia nel turno precedente. Nonostante lo strapotere tecnico, i ragazzi di Cissé hanno però rischiato di capitombolare contro i sahariani. Nei novanta minuti regolamentari, infatti, la Tunisia ha giocato davvero bene, fallendo un rigore con Sassi al 75'. Il numero 13 incrocia col destro e consente a Gomis la facile parata. Pochi minuti dopo è il Senegal a non sfruttare un penalty, quando è Saivet a aprire il piattone e a trovarsi di fronte un Hassen davvero reattivo. Nei tempi supplementari, al centesimo, un beffardo autogoal di Bronn spinge il Senegal in finale.

L'altra finalista è l'Algeria, abile a superare 2-1 la Nigeria di Ighalo. La sfida si sblocca al quarantesimo e con un'autorete di Troost-Ekong. La Nigeria però non ci sta a uscire anticipatamente dalla competizione e al 72' pareggia i conti grazie a un rigore proprio di Ighalo. Il calciatore dello Shangai Shenua illude i suoi visto che l'Algeria passa in vantaggio addirittura al novantacinquesimo. A spegnere i sogni nigeriani ci pensa Riyad Mahrez. Il numero 7 in forza al City pennella una punizione mancina davvero imparabile. L'Algeria va dunque in finale con il Senegal, la Nigeria si giocherà il terzo posto con la Tunisia.