Euro Under 21 - Trionfo Spagna: battuta la Germania 2-1

La Spagna vince l'Europeo Under 21. Nella finale giocata ad Udine le Furie Rosse battono 2-1 la Germania conquistando l'edizione 2019 della competizione. Un gol per tempo da parte della squadra iberica che passa subito in vantaggio con un gioiello di Fabian Ruiz mentre nella seconda frazione di gioco arriva il raddoppio di Olmo. Alla Germania non basta la rete di Amiri nel finale di partita. Successo meritato da parte della Nazionale spagnola che, succedendo proprio alla Germania, ottiene la quinta affermazione nell'Europeo Under 21.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Spagna con Olmo, Ceballos e Fornals alle spalle di Oyarzabal mentre la Germania risponde col 4-3-3 con Otzunali, Waldschmidt e Amiri a comporre il tridente d'attacco.

Avvio di gara sublime da parte della Spagna che dopo sette minuti sblocca la contesa con Fabian Ruiz che, dal limite, lascia partire un gran mancino a giro che non lascia scampo all'estremo tedesco, 1-0. Dopo il vantaggio iberico, però, la si appiattisce con la Nazionale spagnola che ipnotizza la Germania per venti minuti impedendo alla compagine tedesca di superare la metà campo. Nel finale di tempo sussulto d'orgoglio da parte dei campioni in carica ma i corner in successione non sortiscono gli effetti sperati. Spagna in vantaggio alla conclusione della prima frazione.

Nella ripresa parte bene la Germania con un destro da fuori di Amiri che viene respinto in qualche modo da Sivera. De La Fuente corre subito ai ripari mandando in campo Soler per Oyarzabal mentre Kuntz getta nella mischia Neuhaus per Serdar. Match spigoloso anche nella seconda frazione con la Germania che fa densità nella metà campo iberica ma nel momento migliore dei tedeschi la Spagna raddoppia con Olmo che sfrutta un'errata respinta di Nubel e con un dolcissimo pallonetto insacca, 2-0. Kuntz manda in campo anche Richter ma al 76' sono le Furie Rosse a sfiorare il gol con Fabian Ruiz che duetta con Borja Mayoral ed incrocia col destro sfiorando il palo.

Poco più tardi altra chance per la Spagna con Soler che colpisce la traversa con un mancino dal limite. Nel finale guizzo della Germania che accorcia le distanza con un destro da fuori di Amiri, deviato da Vallejo. E' l'ultima emozione del match: la Spagna conquista l'edizione 2019 dell'Europeo Under 21 grazie ai gol di Fabian Ruiz ed Olmo.