Qualificazioni Euro 2020 - L'Italia batte 3-0 la Grecia: gli azzurri vincono e convincono ad Atene

Tutto facile per l'Italia ad Atene che batte 3-0 la Grecia. Agli azzurri bastano dieci minuti nel primo tempo per archiviare la gara trovando le reti di Barella (23'), di Insigne (30') e Bonucci di testa al 33'.Arriva così il terzo successo in altrettante gare sulla strada degli Europei 2020. La squadra di Mancini vola a 9 punti nel gruppo J e martedì a Torino arriverà la Bosnia, battuta 2-0 dalla Finlandia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GRECIA (3-5-2): Barkas; Siovas, Manolas, Sokratis; Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis, Stafylidis; Kolovos, Masouras. ALLENATORE: Anastasiadis.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. ALLENATORE: Mancini.

LA CRONACA

Pronti e via subito una discesa di Emerson sulla sinistra, ma chiude Masouras. L'Italia continua con il possesso palla, però deve stare attenta alla aggressività della Grecia.

La squadra di Mancini ci prova di testa con Chiellini, facile per la presa di Barkas. Il primo tiro verso la porta avversaria arriva al 20': sinistro dal limite dell'area di Belotti, ma il pallone finisce alto sopra la traversa di Barkas.

Non passa nemmeno un minuto arriva il gol dell'Italia con Barella al 21': il Gallo serve Manolas e mette al centro, perfetto l'inserimento del giocatore del Cagliari che non sbaglia col tap-in.

Gli azzurri spingono e trovano il secondo gol: giocata personale di Insigne e piazza il destro alle spalle di Barkas. Dopo tre minuti arriva il tris dell'Italia con Bonucci: sugli sviluppi del corner, il difensore bianconero incrocia di testa beffando il portiere greco.

Continua il possesso palla dell'Italia che ha un'altra occasione per calare il poker con Verratti che libera Barella ma Barkas chiude lo specchio e poi si supera sul secondo tentativo di Insigne. Si chiude così il primo tempo con gli azzurri in vantaggio per 3-0 sulla Grecia: manca invece una reazione alla squadra di casa in grave difficoltà.

Nella ripresa Anastasiadis ridisegna la Grecia con il 3-4-1-2, alzando il baricentro. Ritmi molto blandi per l'Italia in controllo del match con la tranquillità di una vittoria già in tasca, ma non rinuncia a proporre il proprio gioco con Barella e Florenzi, però non trovano il quarto gol. I padroni di casa ci provano abbozzando una timida reazione ma è bravo Sirigu a farsi trovare pronto ed a respingere in un paio di occasioni pericolose.

Bella vittoria dell'Italia!

IL TABELLINO

GRECIA-ITALIA 0-3

Grecia (3-5-2): Barkas ; Siovas , Manolas , Sokratis ; Samaris , Zeca , Kourbelis (1' st Siopis 6), Fortounis , Stafylidis ; Masouras (32' st Bakasetas sv), Kolovos (1' st Mavrias ). A disp.: Vlachodimos, Paschalakis, Kotsiras, Durmishaj, Koulouris, Pelkas, Bakasetas, Valerianos, Mantalos, Koutris. Ct.: Anastasiadis .

Italia (4-3-3): Sirigu ; Florenzi , Bonucci , Chiellini, Emerson (23' st De Sciglio ): Barella , Jorginho , Verratti (35' st Pellegrini sv); Chiesa , Belotti (39' st Bernardeschi sv), Insigne A disp.: Cragno, Gollini, Mancini, Kean, Romagnoli, Sensi, Pavoletti, Quagliarella, Cristante. Ct.: Mancini .

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Marcatori: 23' Barella, 30' Insigne, 33' Bonucci

Ammoniti: Samaris, Masouras (G); Verratti (I)

Espulsi: nessuno