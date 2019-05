Champions League - Messi schianta il Liverpool: vince il Barcellona 3-0

Nel match valevole per l'andata delle semifinali di Champions League il Barcellona schianta 3-0 il Liverpool avvicinandosi alla finale di Madrid. Match intenso sin dalle prime battute con i catalani che chiudono la prima frazione avanti grazie al gol di Suarez. Nella ripresa gli inglesi giocano meglio ma, poi, sale in cattedra Messi che chiude i conti con una fantastica doppietta. Nel finale chance da una parte e dall'altra con Salah e Dembelè ma il risultato non cambia più. Al Camp Nou vince il Barcellona 3-0, al Liverpool servirà l'impresa titanica per passare.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Barcellona con il tridente d'attacco composto da Messi, Suarez e Coutinho mentre il Liverpool risponde col 3-4-1-2 con Keita alle spalle del tandem offensivo formato da Manè e Salah.

Partita intensa sin dalle prime battute con il Liverpool che approccia meglio al match ma il primo squillo è del Barcellona e arriva al 16' on Coutinho che, dal limite, apre il piatto ma Alisson blocca. Passano dieci minuti e la formazione catalana la sblocca con Suarez che, su cross di Jordi Alba, si inserisce con i tempi giusti e in spaccata batte Alisson, 1-0. Il Liverpool prova a reagire e al 35' va vicino al pari con Manè che, servito da uno splendido tracciante di Milner, calcia col mancino da ottima posizione.

La seconda frazione si apre con il Liverpool ad un passo dal pareggio con Milner che, da ottima posizione, apre il destro ma Ter Stegen risponde in tuffo. Al 53' altra chance per gli inglesi con Salah che prova col mancino da fuori ma Ter Stegen ci mette una pezza. Al 59' terza occasione nitida per la squadra di Klopp con Milner che calcia un rigore in movimento ma Ter Stegen risponde presente. Valverde si copre mandando in campo Semedo per Coutinho e al 76' il Barcellona raddoppia con Messi che, dopo la traversa di Suarez, insacca a porta sguarnita per il 2-0.

Klopp si gioca la carta Firmino ma al minuto 82 i catalani calano il tris con una punizione fantascientifica di Messi che, col mancino, insacca sotto al sette. Il Liverpool reagisce subito e al minuto 85 va ad un passo dal gol con Firmino che calcia ma Rakitic salva sulla linea, sulla respinta Salah colpisce il palo a porta libera. Nel finale è il Barca ad avere la palla gol ma Dembelè sbaglia clamorosamente da due passi. E' l'ultima emozione del match: il Barcellona schianta il Liverpool ed avvicina la finale di Madrid, finisce 3-0 al Camp Nou.