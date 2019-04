Champions League - Il Barcellona sbanca l'Old Trafford: battuto il Manchester United 0-1

Nel match valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League il Barcellona espugna l'Old Trafford battendo 1-0 il Manchester United. Vittoria sofferta per la compagine catalana che riesce a trovare il gol vittoria in avvio di match grazie all'autorete di Shaw. Buona partita per la formazione inglese che, però, non riuscita a creare grossi grattacapi a Ter Stegen. Ritorno in programma martedì prossimo al Camp Nou.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Manchester United con Pogba alle spalle della coppia d'attacco formata da Lukaku e Rashford mentre il Barcellona risponde col 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Messi, Suarez e Coutinho.

Canovaccio tattico chiaro nelle prime battute con il Barcellona che fa la partita e al 12' passa in vantaggio con un'autorete di Shaw che devia nelle propria porta un colpo di testa di Suarez. Il gol dei catalani, però, infonde fiducia nel Manchester che prende il controllo del match grazie al pressing alto e al 22' si fa vedere con una bella iniziativa di Rashford che calcia col destro da fuori, palla alta di poco. Dall'altra parte, però, la squadra di Valverde va ad un passo dal raddoppio con Coutinho che riceve da Suarez e calcia col destro ma De Gea salva col piede.

Nella seconda frazione United sempre aggressivo ma il primo pericolo lo crea il Barcellona con Suarez che, imbeccato da Semedo, calcia col destro trovando l'esterno della rete. Al 66' altro squillo dei catalani con Jordi Alba che entra in area e incrocia col mancino ma De Gea si oppone. A metà ripresa cambi da entrambe le parti con Valverde che manda in campo Sergi Roberto e Vidal mentre Solsjkaer inserisce Martial e Lingard. Il risultato non cambia più: all'Old Trafford il Barcellona batte 1-0 il Manchester United grazie all'autorete di Shaw.