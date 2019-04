Qualificazioni Euro 2020: volano Francia e Inghilterra, altro pari per il Portogallo

L'Inghilterra vince anche la seconda gara del proprio girone di qualificazione per Euro 2020. I leoni di Soutghate dilagano in casa del Montenegro. Sotto a causa del goal di Vesovic, gli ospiti la ribaltano grazie alle reti di Keane e Barkley. Nella ripresa, il centrocampista del Chelsea cala il tris con una personale doppietta, nel finale di gara Raheem Sterling e Kane completano la rimonta. Frena la Bulgaria. I biancoverdi pareggiano in casa del non insuperabile Kosovo. Gli ospiti concludono il primo tempo in vantaggio grazie al goal di Bozikhov, Zeneli pareggia per i padroni di casa.

Pazza partita tra Lussemburgo e Ucraina. Il piccolo staterello del Benelux sfiora il sogno della seconda vittoria consecutiva. Avanti grazie alla rete di Turpel, i ragazzi di Holtz si fanno pareggiare sul finale di primo tempo dal giovane Tsygankov. Il pari dura fino a poco dal triplice fischio, quando è il nefasto autogoal di Rodrigues a spegnere le speranze di punti del Lussemburgo. Secondo pari di fila per il Portogallo. Senza Cristiano Ronaldo dal trentesimo del primo tempo, il lusitano ha chiesto il cambio per un fastidio al muscolo, i portoghesi hanno pareggiato in casa della Serbia. Tadic apre le danze, Pereira da 1-1.

Successo netto anche per la Francia. I Campioni del Mondo in carica nonché vicecampioni d'Europa calano il poker contro l'Islanda. Avanti grazie a Umtiti, i transalpini dilagano nella ripresa, affondando le taglienti lame tra le linee difensive vichinghe. Giroud e Mbappé segnano un goal ciascuno, nel finale di gara c'è gioia anche per Antoine Griezmann. Stesso risultato per la Turchia contro la Moldavia. Kaldirim e Tosun indirizzano subito la sfida, ancora Tosun e Ayhan completano l'opera. Sul 2-0, i turchi falliscono anche un rigore con Yilmaz. Vince anche l'Albania in casa dell'Andorra: Sadiku, Balaj e Abrashi i marcatori.