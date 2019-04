Verso Euro 2020 - L'Italia di nuovo al lavoro: contro il Liechtenstein, mancheranno El Shaarawy e Piccini 

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Finlandia, l'Italia è tornata già al lavoro per preparare la partita di martedì contro il Liechtenstein in programma martedì allo Stadio Tardini di Parma. Sempre alla Dacia Arena di Udine sono scesi in campo gli azzurri non impegnati ieri, mentre gli altri hanno svolto solo una seduta in palestra.

La lista degli infortunati è abbastanza lunga per la Nazionale: oltre ad Insigne, Chiesa, Florenzi e Perin si sono aggiunti anche El Shaarawy e Cristiano Piccini che hanno già lasciato il ritiro per raggiungere i propri club per le cure del caso. L'attaccante della Roma ha rimediato un infortunio muscolare al polpaccio già prima di ieri sera contro la Finlandia, invece per il giocatore del Valencia si tratterebbe di un infortunio non grave. Lui però seguirà la Nazionale a Parma per poi fare rientro in Spagna.