Qualificazioni Euro 2020 - L'Italia vince contro la Finlandia grazie ai gol di Barella e Kean

Comincia bene la corsa verso le qualificazioni ai prossimi Europei dell'Italia che vince per 2-0 contro la Finlandia.

Vince la gioventù alla Dacia Arena, infatti gli azzurri trovano il successo grazie alle reti dei giovani Barella e Kean con un gol per tempo, ma in generale è una grande serata in prospettiva per la Nazionale visto anche l' esordio per Zaniolo.

La squadra allenata da Mancini torna in campo già martedì contro il Liechtenstein mentre la squadra di Kanerva affronterà l'Armenia.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Kean, Immobile, Bernardeschi. Ct. Mancini

FINLANDIA (5-3-1-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Vaisanen, Arajuuri, Pirinen; Lod, Sparv, Kamara; Hämäläinen; Pukki. Ct. Kanerva

LA PARTITA

Subito in avanti l'Italia e nel primo vero affondo della gara trova il vantaggio con Barella: Punizione di Verratti, Sparv allontana, il giocatore del Cagliari arriva di prima intenzione, ma Vaisanen devia e spiazza Hradecky. Gioia della Dacia Arena, 1-0! Gli azzurri giocano con una maggiore serenità e continuano a farsi pericolosi con l'assist di Kean per Piccini ma non inquadra la porta.

Al 19' primo squillo della Finlandia con un azione prolungata, ma il destro di Lud finisce direttamente in curva. Infatti, dopo il gol, l'Italia fatica a rendersi pericolosa dalla parti di Hradecky con Mancini che chiede maggiore velocità nel giro palla, come ad inizio partita. La manovra cala d'intensità permettendo ai finlandesi di prendere le misure, ma non arriva nessun pericolo dalle parti di Donnarumma.

Finisce così il primo tempo con gli azzurri che trovano il vantaggio con Barella sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma per il resto non ci sono state conclusioni nello specchio da parte delle due squadre.

La ripresa inizia con il colpo di testa di Immobile, disturbato da Vaisanen, finisce a lato. Ancora l'Italia pericolosa con la bella azione confezionata da Jorginho-Immobile, ma Hradecky riesce a intervenire, dopo qualche minuto giocata simile con Chiellini e Kean, ma l'attaccante della Juventus non riesce a colpire.

La Finlandia prova a ripartire, prende fiducia e mette in difficoltà i padroni di casa: contropiede che nasce da un errore di Jorginho, ma non ne approfitta. Dopo qualche minuto arriva un altra occasione pericolosa per gli ospiti con il cross tagliato di Lod, ma Pukki si divora il pareggio, visto che la palla finisce a fil di palo.

Nel peggior momento fino a qui dell'Italia Kean segna il 2-0 e diventa così il secondo più giovane marcatore nella storia della Nazionale italiana dopo Bruno Nicolè: assist al bacio di Immobile per il centroavanti bianconero che, freddo davanti a Hradecky, non sbaglia.

Buon palleggio per l'Italia con la Finlandia che non riesce più a ripartire, Mancini inserisce Zaniolo e Quagliarella e, proprio il capocannoniere della Serie A, sfiora per ben due volte la rete del 3-0 ma senza successo.

IL TABELLINO

ITALIA-FINLANDIA 2-0 7' Barella, 74' Kean

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi (91' Spinazzola); Barella, Jorginho, Verratti (85' Verratti); Kean, Immobile (80' Quagliarella), Bernardeschi. Ct. Mancini

FINLANDIA (5-3-1-1): Hradecky; Granlund (90' Soiri), Toivio, Vaisanen, Arajuuri, Pirinen; Lod, Sparv, Kamara; Hämäläinen (70' Lappalainen); Pukki (83' Karjalainen). Ct. Kanerva

Ammoniti: Sparv (F), Verratti (I), Piccini (I)