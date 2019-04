Qualificazioni Euro 2020, Italia - Finlandia: gli azzurri non possono sbagliare

Al via le Qualificazioni verso Euro 2020 per l'Italia che ospita la Finlandia. Alla Dacia Arena' di Udine gli azzurri devono dimostrare il proprio percorso di crescita continua e non possono sbagliare all'esordio nel girone J dove, oltre i Finlandesi, troveremo , Armenia, Bosnia e Grecia ed il Liechtenstein.

Mancini è in cerca di conferme: "È un peccato aver perso alcuni giocatori che ci davano delle certezzeDomani diventa fondamentale non solo per vincere, ma anche per il ranking e l'eventuale sorteggio. Vorremmo risalire il ranking che non ci piace molto".

https://twitter.com/Vivo_Azzurro

Il ct della Nazionale deve fare a meno degli infortunati Chiesa, Insigne e Florenzi, ma c'è curiosità sulle probabili novità come il possibile impiego di Moise Kean dal primo minuto con Immobile e Bernardeschi nel ormai modulo consolidato 4-3-3, parte dalla panchina invece Quagliarella. A centrocampo confermato il trio composto da Barella, Verratti e Jorginho. In difesa tra i pali Donnarumma, Chiellini e Bonucci centrali, sulle fasce Biraghi e uno tra Piccini e Spinazzola.

L'ultima partita ufficiale contro la Finlandia risale alle qualificazioni all'Europeo del 2004; l'arbitro sarà il 37enne israeliano Orel Grinfeld.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Immobile, Kean.



FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Hamalainen.