Champions League - Il Barcellona demolisce il Lione: 5-1 al Camp Nou 

Nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League il Barcellona demolisce il Lione 5-1 staccando il pass per i quarti. Tutto semplice per la formazione catalana che nel primo tempo apre le marcature con un rigore di Messi e raddoppia con Coutinho. Nella seconda frazione la squadra francese prova a riaprirla con Tousart ma, nel giro di dieci minuti, il Barcellona la chiude definitivamente con Messi, Piqué e Dembelè. Dodicesima qualificazione consecutiva ai quarti per la compagine catalana.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Barcellona con Messi, Suarez e Coutinho a comporre il tridente offensivo mentre il Lione risponde col 5-3-2 con Depay e Dembelè a formare il tandem d'attacco.

Canovaccio tattico del match chiaro sin da subito con il Barcellona che fa la partita e al 4' si rende subito pericoloso con un'azione spettacolare che porta al tiro Messi ma Lopes devia in angolo. La gioia è rimandata solo di qualche minuto perché al 18' i catalani passano con un rigore dello stesso Messi, cucchiaio a Lopes e Barca avanti. I francesi reagiscono subito con Dembelè che, dalla linea del dischetto, calcia col destro mandando a lato di nulla. Pericolosissimo il Lione.

I catalani, però, dominano in lungo e in largo e alla mezz'ora sfiorano il raddoppio con Suarez che sterza col destro e calcia ma Lopes salva. Sul pallone arriva Rakitic che spara alto. Passano sessanta secondi ed il gol arriva con Coutinho che, al termine di una grande azione in verticale, insacca da due passi. Nel finale di tempo altre due chance per il Barcellona con Messi e Suarez ma la prima frazione si chiude "soltanto" 2-0.

La ripresa si apre col Barcellona ad un'unghia dal tris con Messi che, servito da Arthur, supera l'estremo ospite con un pallone ma un difensore salva sulla linea. I catalani sprecano e al 58' il Lione torna in partita con Tousart che, al termine di un batti e ribatti in area, insacca col destro per il 2-1. Valverde corre subito ai ripari mandando in campo Dembelè e Vidal per Coutinho per Arthur mentre Genesio risponde inserendo Traorè e Cornet per Depay e Mendy. Al 78', però, arriva il tris del Barcellona con Messi che mette a sedere due avversari e calcia col destro, Gorgelin tocca ma non riesce a trattenere, 3-1. Passano tre minuti ed i catalani servono il poker con Piquè che, servito dal solito Messi, insacca da due passi in spacca, 4-1. Non è finita qui perché al minuto 87 arriva il 5-1 con Dembelè che, assistito da Messi, mette dentro col piatto destro. E' l'ultima emozione del match: il Barcellona schianta 5-1 il Lione e stacca il pass per i quarti di finale.