Juventus - Atletico Madrid: la conferenza stampa di Simeone 

Domani sera l'Atletico Madrid sarà impegnato contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Simeone è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita, andiamo a sentire le sue parole!

GIORNO DI RIPOSO IN MENO - "In Liga è così. Non cerchiamo scuse. In futuro se ne potrà parlare: in Inghilterra e Italia questa cosa viene seguita molto".

GARA COME L'ANDATA? - "Nelle gare a eliminazione è importante giocare bene sia l'andata che il ritorno, è un po' come se fosse un secondo tempo".

FUORI CASA - "È ovvio che ognuno cerca di organizzarsi al meglio a casa. Poi parlare di dettagli che non sono spiegabili è complicato, il calcio è fantastico anche per questo".

TANTE ASSENZE - "Mi mancheranno tutti quelli che non sono a disposizione. Sto ancora decidendo chi far giocare. Proverò a farlo al meglio".

FALLIMENTO USCIRE? - "Sono due squadre molto forti, una delle due uscirà. Dovremo approfittare dello spazio che sarà di meno rispetto a quello dell’andata".

CARICA DI SIMEONE - "Non mi piace tanto parlarne, sono cose intime. Loro sanno come gestisco certe partite e domani in tutto il mondo usciranno articoli su come ha giocato la squadra".

GODIN - "Sta bene, si allenerà con il gruppo. Penso che domani possa essere in campo".