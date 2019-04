Champions League- Il Borussia Dortmund dura un tempo, Kane fa volare il Tottenham ai quarti (0-1)

NOT : NOTE: ARBITRA DANNY MAKKELIE (NED). GARA VALIDA PER IL RITORNO DEGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE, SIGNAL IDUNA PARK, DORTMUND.

Lucien Favre opta per un 4-1-4-1 con Burki tra i pali difeso da Wolf, Akanji, Weigl e Diallo. Davanti alla difesa si posiziona Witsel, il quale opera alle spalle di Gotze e Reus con Sancho e Guerreiro più larghi. In attacco c’è unica punta Paco Alcacer. Mauricio Pochettino risponde con un 5-3-2 che vede Lloris estremo difensore protetto da Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen e Davies. Sulla mediana trovano spazio Winks, Eriksen e Sissoko. Davanti il tandem è composto da Kane e Son .

Nella prima parte di gara i ritmi sono prevalentemente bassi, il Borussia Dortmund attacca come da previsione, ma non lo fa con troppa frenesia. Al quarto d’ora arriva il primo squillo dei padroni di casa con Reus che era pronto a calciare da due passi, ma Vertonghen compie un salvataggio eccezionale per evitare il gol. Il capitano giallonero ci riprova anche al 21’ riuscendo a concludere verso la porta, ma Lloris in due tempi riesce a disinnescare il tentativo divenuto complicato a causa di una deviazione di Sanchez. Il Tottenham è costretto alla fase difensiva non riuscendo ad imbastire un’azione d’attacco: la prima arriva al 31’ con Son che da solo davanti a Burki calcia sul fondo. Il Borussia Dortmund torna all’attacco e nel giro di due minuti Lloris si deve superare prima su Weigl e poi su Gotze. I tedeschi continuano ad essere padroni del campo e prima dell’intervallo ci riprovano con Sancho e Paco Alcacer, ma l’estremo difensore francese è ancora impeccabile .