Inter, Spalletti in conferenza: "Siamo in fiducia e vogliamo dimostrarlo"

Alla vigilia dell'importantissima partita contro il Barcellona Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa.

INTER IN FIDUCIA - "Abbiamo sempre detto che possiamo giocare contro tutti e siamo ancora quelli. Gli ultimi risultati rafforzano il concetto per cui questa è davvero l’occasione per vedere se possiamo davvero essere alla pari. Il Barcellona è il livello più alto di difficoltà nel calcio. Noi siamo partiti un anno e mezzo fa e stiamo andando nella direzione giusta perché devi metterla in pratica quella cosa. ".

MESSI TRA I CONVOCATI - "Come dimostrano le gare del Barcellona senza di lui, lì c’è comunque una mentalità di massimo sviluppo del gioco che fa la differenza. Chiaro che Messi è la ciliegina. E’ la maglietta che chiedono i bambini che sognano di diventare calciatori. E’ segno che è il migliore".

MA CI SARA' L'EX RAFINHA - "E’ stato uno dei calciatori importanti per farci arrivare a giocare queste partite. Poi siamo arrivati in fondo e c’erano delle scadenze e dei prezzi per cui non potevamo prenderlo in quel momento. Il Barcellona voleva quei soldi, non si poteva fare.".

PER ALLEGRI IL BARCELLONA E' IL FAVORITO DI QUESTA CHAMPIONS - “Si tenta di creare più attenzione possibile verso gli altri. E’ un giochino che si fa in questa professione. Loro sono più forti di tutti e probabilmente il campionato lo rivinceranno loro se non trovano una squadra che fa cose incredibili".