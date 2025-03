Colombia-Giappone in diretta, LIVE Mondiali Russia 2018: vince il Giappone! Mondiale subito in salita per la Colombia

Antonio Abate ringrazia gli appassionati lettori, dandovi appuntamento ai successivi impegni di vavel italia. Alla prossima!

Grande partita del Giappone, che approfittando al massimo del colpo di fortuna dei primi minuti controlla la sfida, riassestandosi nella ripresa dopo un primo tempo concluso in calando. I nipponici hanno proposto un buon possesso palla ed una discreta organizzazione tattica, colpendo al momento giusto. Colombia che paga l'espulsione, dimostrando comunque un'ottima tenuta atletica.

90' + 5' - FINISCE QUI! Il Giappone vince clamorosamente contro la Colombia! Primo successo dei nipponici contro una sudamericana in una fase a gironi del Mondiale!

90' + 3' - Pochi rischi per i nipponici, che vogliono a tutti i costi la vittoria.

90' + 2' - La Colombia insiste, il Giappone regge bene.

Saranno cinque i minuti di recupero!

89' - Fuorigioco fischiato alla Colombia, ormai manca davvero pochissimo..

88' - Falcao cerca di creare gioco, il calciatore del Monaco è però poco servito.

86' - Ora saltano gli schemi, si cerca un goal ambo le parti.

85' - Ammonito James per un fallo da dietro: il calciatore del Bayern Monaco sente la pressione a pochi minuti dalla fine.

84' - Terzo cambio per il Giappone: fuori il migliore Osako, dentro Okazaki.

83' - Barrios perde un pallone sanguinolento a centrocampo, riparte con pacatezza il Giappone.

80' - Altro cambio per il Giappone: dentro il giovane Yamaguchi per Shibasaki.

77' - JAMES RODRIGUEZ! Si salva il Giappone! Lerna serve di tacco James, che spara in porta trovando la deviazione di un avversario.

75' - Ora si fa durissima per la Colombia, che in questo secondo tempo non ha mai fatto male al Giappone.

73' - Calcio d'angolo battuto perfettamente da parte di Honda, Osako svetta su quattro colombiani e batte Ospina. 2-1 preziosissimo per il Giappone!

73' - OSAKOOOO!!! GIAPPONE IN VANTAGGIO!!!!!

72' - Honda mette in mezzo, Osako regge e lascia a Sakai, che di prima intenzione conclude trovando la deviazione in corner.

72' - SAKAI!!! CHE OCCASIONE MANCATA PER IL GIAPPONE!

71' - Il Giappone sta controllando senza problemi, conscio del risultato affatto disprezzabile.

69' - Esce Izquierdo per Bacca. Due ex milanisti esordiscono in questo Mondiale nello stesso momento.

68' - Primo cambio del Giappone: fuori Kagawa per il più atteso, Keisuke Honda!

68' - Quasi pasticcio tra Ospina ed Arias! Pallone filtrante per Osako, il portiere non chiama palla e quasi frana addosso al difensore.

67' - Inui prova a servire di tacco Shoji, grande lettura difensiva di Barrios al momento di dire di no. Ma la Colombia non sfrutta l'intervento e regala palla al Giappone..

65' - L'uomo in meno sta limitando la Colombia, ora apparentemente stanca e sulle gambe.

64' - Ammonito Barrios, primo giallo per i colombiani.

63' - Cerca di pressare la Colombia, James ha dato vitalità alla rosa.

60' - Si distende il Giappone: Shibasaki offre un bel filtrante in mezzo, dalla destra, Osako non riesce ad arrivarci. Quando attacca, il collettivo nipponico è davvero pericoloso.

57' - Altro cambio interessante per la Colombia: esce Quintero ed entra lui, James Rodriguez!

56' - INUI! ANCORA PERICOLOSO IL GIAPPONE QUANDO SI ALLUNGA! Pallone di Osako per Inui, che rientra sul destro e lascia partire un destro a giro sventato in tuffo da Ospina.

55' - Ritmi blandi nei primi dieci minuti della ripresa. Bene Osako, il resto è tutto molto quiescente e vacuo.

53' - OSAKO! Bel filtrante di Kagawa per Osako, che scappa ancora una volta a Sanchez e conclude di sinistro da posizione abbastanza defilata. Ospina ci mette una pezza. Ma che partitaccia, quella del difensore del Tottenahm!

52' - Attendista la Colombia, che punta a ripartire in contropiede.

49' - Hasebe fa ripartire l'azione, giro-palla del Giappone. Molti i passaggi orizzontali da parte dei ragazzi di Nishino.

47' - Pressa il Giappone, l'undici asiatico cerca di far valere l'uomo in più agendo soprattutto sulle fasce.

45' - Nagatomo non riesce a ricevere sulla sinistra, sfuma una buona azione nipponica.

45' - Ripartiamo! E' il Giappone ora a controllare.

FINISCE QUI LA PRIMA FRAZIONE! 1-1 tra Giappone e Colombia nel primo tempo: i nipponici passano in avanti grazie ad un rigore di Kagawa, i cafeteros, in dieci, la pareggiano con una punizione di Quintero. Ora sarà interessante vedere come le due formazioni torneranno in campo.

45' - Saranno due i minuti di recupero.

43' - Ora il Giappone è molto più concentrato in fase di possesso.

41' - Si anima la partita! Ora la Colombia sogna il vantaggio: c'è tutto un tempo per concretizzarlo!

38' - Calcio di punizione calciato rasoterra da Quintero, che sorprende tutti compreso il portiere del Metz Kawashima. Grande intuizione di Pekerman, che tiene in campo il calciatore proprio per le sue abilità balistiche!

38' - QUINTEROOOO!!!!! UN GOAL DA VERO MAGO!!!!

35' - Ora la sfida va avanti a fiammate: Mojica prova a giocare, il Giappone tiene bene il campo.

33' - Falcao! Quintero suggerisce, il calciatore del Monaco la sfiora solo con la punta! Ma il tigre c'è!

32' - Ottimo spunto di Nagatomo, deviazione in corner: sale il Giappone!

30' - Eccolo il cambio ed è abbastanza strano: esce Cuadrado per Barrios, rialzando Quintero.

28' - Pekerman sta pensando già a qualche cambio per riassestare la rosa. Dovrebbe entrare Barrios.

24' - Cuadrado prova a ribadirla in rete, Nagatomo la mette in corner.

22' - Possesso Giappone: i nipponici dovrebbero marcare il 2-0 per rasserenarsi.

19' - Cuadrado prova ad avanzare, venendo murato al momento del tiro. la Colombia non si arrende!

16' - Dopo un quarto d'ora, la partita è tutto sommato divertente. La Colombia spinge in avanti, il Giappone sfrutta moltissimo il contropiede.

14' - INUI SFIORA IL 2-0! Contropiede micidiale del Giappone, pallone a Kagawa che filtra per Inui. Dal lato dell'area di rigore Inui manca di pochissimo lo specchio della porta. Difesa colombiana messa però molto male.

13' - Fallo di Haraguchi su Mojica, Skomina non ravvisa gli estremi per un giallo.

11' - Falcao! El Tigre riceve in area e prova a concludere in acrobazia, para senza problemi Kawashima.

11' - Ora i sudamericani cercano di ampliare la manovra, sfruttando una maggiore velocità di base.

9' - Fallo di Nagatomo su Cuadrado, la Colombia cerca di dare spazio ai proprio velocisti.

8' - I sudamericani sono chiamati ora ad un miracolo sportivo: i giapponesi saranno infatti avversari davvero ostici da superare.

6' - Colombia che si dispone ora con il 4-4-1: Quintero scala al fianco di Lerna.

4' - Pallone da una parte, Ospina dall'altra. Giappone in vantaggio di risulti e di uomini dopo quattro minuti!

4' - KAGAWAAAA!!! GIAPPONE IN VANTAGGIO!!!!!

2' - Clamoroso: Osako scappa via a Davinson Sanchez e conclude, trovando la risposta di Ospina. Il pallone capita sui piedi di Kagawa che conclude, trovando il riflesso di Carlos Sanchez che para il tiro con la mano. Rosso diretto per lui!

2' - CALCIO DI RIGORE PER IL GIAPPONE!

1' - Cross di Osako, facile preda di Ospina.

1' - Partiti! Pallone al Giappone.

Grande occasione per Radamel Falcao, capocannoniere della Nazionale colombiana con ventinove reti. El Tigre mancò infatti il Mondiale quattro anni fa per l'infortunio, ora avrà la sua rivincita.

Ora sono i giapponesi ad emozionarsi nel cantare l'inno. Orientali che scenderanno in campo con la casacca blu.

E' ora dell'inno nazionale della Colombia. Sudamericani in completo gialloblu, con la casacca considerata "titolare".

Cafeteros che partono dunque senza James Rodriguez, con una rosa comunque forte e talentuosa.

Giappone (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako.

Stessa disposizione tattica per i giapponesi di Nishino, che si affida a Kagawa sulla trequarti e dietro Osako. Ai lati del talento del Dortmund, Haraguchi ed Inui. Kawashima in porta, protetto dai centrali Yoshida e Shoji e dai terzini Sakai e Nagatomo. Diga mediana composta da Hasebe e Shibasaki, incaricati di contenere lo strapotere offensivo dei colombiani.

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Arias, Oscar Murillo, Davinson Sanchez, Mojica; Lerna, Carlos Sanchez, Cuadrado, Quintero, Izquierdo; Falcao.

Sono state diramate le formazioni ufficiali delle due formazioni. Un confermato 4-2-3-1 per la Colombia, che si affida a Radamel Falcao in avanti. Davanti ad Ospina, difesa a quattro composta da Arias, Oscar Murillo, Davinson Sanchez e Mojica. Dietro al terzetto di trequartisti Cuadrado-Quintero-Izquierdo, i mediani Lerna e Carlos Sanchez.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Colombia vs Giappone, incontro valido per il Gruppo H. La prima giornata in Russia si chiude quest'oggi, ad aprire l'ultimo girone, come detto, Colombia e Giappone. Fischio d'inizio alle 14 a Saransk, dirige lo sloveno Skomina.

Colombia vs Giappone live

Colombia e Giappone rientrano nel gruppo H, rifinito da Polonia e Senegal e si affacciano a questa rassegna con differenti aspettative. La selezione diretta da Pekerman nutre ambizioni importanti e punta a vestire panni da outsider nell'Est Europa. Discorso diverso per i nipponici, costretti a scalare una montagna tortuosa per raggiungere la seconda fase. La Polonia, sulla carta, sembra l'unica squadra in grado di insidiare James e compagni.

Pekerman non intende sottovalutare l'impegno, l'esordio mondiale riserva sempre più di un'insidia. Ad oscurare il cielo colombiano, poi, la condizione di James, non al meglio e in dubbio per questo pomeriggio. La condizione è in progresso, probabile la presenza del 10 alle spalle di Falcao, con Cuadrado e Muriel a completare la trequarti.

Sanchez e Aguilar danno solidità all'undici sudamericano, Zapata appare in ritardo rispetto a Mina e Sanchez nel pacchetto arretrato. Arias e Mojica gli esterni bassi, Ospina protegge i pali. In panchina anche Carlos Bacca, il cui futuro resta ad oggi un'incognita.

Il Giappone non può disporre del medesimo tasso tecnico, deve quindi impostare la gara su altri principi. Grande corsa, veloci ripartenze, attenzione tattica. Un frullato di idee per sovvertire il pronostico. Nishino opta per il 4-2-3-1, fondamentale il lavoro degli avanti, chiamati a un pronto ripiegamento per rallentare l'incedere colombiano.

Osako gioca da punta centrale, alle sue spalle Inui, Haraguchi e soprattutto Honda. Shibasaki e Hasebe occupano la zona centrale del campo, dietro, da destra a sinistra, Sakai, Yoshida, Makino e Nagatomo, in procinto di passare al Galatasaray in via definitiva.

Diretta Russia 2018, live Colombia - Giappone

Pekerman: "In Brasile avevamo più giocatori di nome, ora abbiamo rinnovato molto la squadra. Non siamo strutturati come la formazione che conoscevamo ma di sicuro abbiamo più soluzioni tattiche. E' una cosa normale, ci siamo mossi così per avere una possibilità in Coppa del Mondo, così ci siamo avvicinati alle grandi squadre"