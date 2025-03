Diretta Inghilterra - Italia, live amichevole internazionale (1-1) risultato finale

Termina sull'1-1 l'amichevole tra Inghilterra e Italia. Padroni di casa in vantaggio con Vardy nel primo tempo, Azzurri che trovano il pari con un rigore di Insigne a 5 minuti dal termine. Non una bella Italia, non una bella partita. Da salvare le prestazioni di Rugani, De Sciglio, il secondo tempo di Jorginho e il buon impatto di Chiesa. Ma la strada per ritornare tra le grandi è ancora lunga.

93' L'Italia chiude in avanti. Chiesa è bravissimo a crossare sul fondo, Belotti non ci arriva.

92' Brivido per Donnaruma, che stava combinando una frittata con un rinvio. Ce la caviamo.

91' Angolo per gli inglesi. l'Italia allontana, sul successivo cross Donnarumma fa sua la palla.

5 minuti di recupero

89' Inghilterra nervosa dopo il pareggio.

86' Sul dischetto va Insigne. Conclusione forte e angolata, Butland non ci arriva.

84' Chiesa guadagna un calcio d'angolo con una percussione centrale, qualche dubbio sull'intervento ai suoi danni. L'arbitro consulta il VAR e assegna il rigore.

83' Traversone di Chiesa, palla fuori misura, e di molto.

81' Ammonito per proteste anche Young

79' Bonucci pesca Belotti, che viene però si allunga la palla con lo stop e viene fermato da Dier

Altro cambio, Gagliardini per Pellegrini.

78' Un lampo! Jorginho inventa una giocata per Insigne, che al volo cerca il secondo palo, palla fuori.

Gara noiosissima. Squadre con ben poca voglia e, nel nostro caso, qualità.

74' Bravo Rugani a fermare la penetrazione di Rashford.

72' Conclusione di Insigne, velleitaria, sul palo del portiere. Palla nettamente fuori

71' Ancora Pellergrini in evidenza, il romanista guadagna una punizione con conseguente giallo per Walker. E' costretto a uscire Stones, al suo posto Henderson, con Dier che scala al centro della difesa.

70' Rashford e Cook per Vardy e Lingard.

68' Pellegrini esce a testa alta e prova a mettersi in affari con Belotti, gli inglesi chiudono senza problemi.

66' Ancora Sterling, bello scambio con Lingard, tiro però fuori misura.

64' Parolo cerca Belotti, Butland segue l'azione e blocca in tuffo.

63' Fuori Immobile, dentro Belotti

61' Sterling ci prova con una conclusione a giro, ma il tiro è debole.

60' Ritmi soporiferi. Si gioca a Wembley, sembra che molti dei giocatori in campo non capiscano cosa significhi.

Doppio cambio per l'Inghilterra: dentro Lallana e Rose, Fuori Oxlade-Chamberlain e Trippier.

57' Lancio di Bonucci per Insigne,che per l'ennesima volta non riesce ad arrivare sul pallone.

56' Dopo 56 minuti di gioco arriva il primo tiro nello specchio dell'Italia, una telefonata di Immobile per Butland, che si tuffa per la prima volta in partita.

56' Sterling converge al centro e serve Oxlade-Chamberlain, tiro debole e centrale, Donnarumma para facilmente.

55' Cross di Zappacosta, troppo lungo per Immobile.

Primo cambio, entra Chiesa, esce Candreva.

54' Rugani ferma Vardy, lanciato da un errore in impostazione di Zappacosta

53' Sterling fa quello che vuole, serve Young sul quale salva Bonucci

52' Molta generosità da parte di Jorginho, Parolo e Pellegrini non si vedono e non la vedono mai

51' Insigne lanciato in velocità viene recuperato da Walker, che lo annienta con una spallata.

49' Cambio di gioco di Walker per Young, Rugani libera

48' Visto che il centrocampo non esiste ,proviamo con i lanci lunghi, facile preda dei difensori inglesi.

47' Candreva lancia Immobile, palla troppo lunga, Butland la fa sua

46' Ininterrotto possesso palla per gli inglesi, l'Italia pressa a vuoto per quasi 2 minuti

Si riparte senza cambi.

Incolore primo tempo dell'Italia, ma ormai è una costante. Gli azzurri hanno 3 buone occasioni nei primi 15 minuti, due clamorose, con Immobile che le spreca tutte. Poi, l'Inghilterra mostra una netta superiorità tecnica e atletica, chiude l'Italia nella propria metà campo, sfiora la rete con Vardy e passa con lo stesso centravanti del Leicester, bravo a sfruttare una furbata di Lingard. Non pervenuta la reazione dell'Italia.

45' Sterling si fa vedere anche in copertura, fermando Jorginho. L'Inghilterra chiude in avanti.

43' Rugani anticipa anche Donnarumma e spazza una palla che poteva diventare insidiosa

42' Erroraccio di Candreva che sulla trequarti regala palla a Young, che per fortuna non ne approfitta

41' Zappacosta guadagna una punizione, salgono le torri. Alla battuta Candreva, gli inglesi riescono a liberare

38' Ammonito Oxlade-Chamberlain, che protesta con qualche parola di troppo dopo che l'arbitro gli ha fischiato contro un fallo.

Inghilterra padrona del campo, Italia ormai schiacciata nella propria metà campo

37' Inghilterra vicina al raddoppio, Sterling apre per Young, tiro cross deviato in angolo da Zappacosta

Imbarazzante la differenza di qualità tra Sterling e Candreva. Imbarazzante.

35' Bonucci salva in angolo sul solito Sterling

34' Non manca la buona volontà all'Italia, totalmente assente invece la qualità, quella di Sterling per esempio, che conquista un angolo con l'ennesima accelerazione. Sugli sviluppi, la difesa libera in qualche modo.

32' Immobile prova il dialogo con Parolo, l'Inghilterrra riconquista palla, ma il contropiede non ha esiti.

30' Parolo ci prova dal limite dell'area, conclusione alta

30' Immobile prova l'azione individuale, tiro deviato in angolo da Walker

28' Il centrocampo azzurro non esiste. Non sa costruire, non sa fare filtro. Sterling ci ridicolizza come e quando vuole

L'Inghilterra capitalizza una supremazia che stava diventando schiacciante negli ultimi minuti, ma che ingenuità da parte degli azzurri!

25' INEVITABILE VANTAGGIO INGLESE! Solito caos creato da Sterling, che va a terra, gli azzurri si fermano pensando a una punizione, Lingard batte velocemente e serve Vardy, che fulmina Donnarumma. Che polli!

25' Angolo per l'Inghilterra, ci prova Dier, Donnarumma blocca senza difficoltà.

24' Aumenta il ritmo degli inglesi, l'Italia si affida senza costrutto ai lanci per Immobile

23' Sterling accelera centralmente e serve Vardy, conclusione del centravanti del Leicester, Donnarumma respinge con le gambe

22' Calcio piazzato per l'Inghilterra dall'altezza del corner destro, Donnarumma fa sua la palla e prova a far partire il contropiede, palla preda di Stones

21' Oxlade-Chamberlain e Sterling provano la sortita nell'area azzurra, i nostri difensori riescono a salvarsi

19' Lancio lungo di Bonucci per Parolo, il laziale non riesce a far sua la palla

17' Calcio piazzato per l'Inghilterra, occasione che sfuma per un fallo in mischia ai danni di Bonucci

15' Terza occasione fallita da Immobile!!! Preciso cross di Candreva, Immobile salta (fuori equilibrio), colpisce di testa ma non trova la porta

14' Walker respinge l'angolo di Candreva, restiamo nella metà campo inglese ma non riusciamo a concludere

13' Bella palla recuperata da Pellegrini su Lingaard, sugli sviluppi conquistiamo un altro angolo

11' Sterling molto attivo tra le linee, Zappacosta fa buona guardia.Buon inizio dei terzini azzurri

9' L'Italia fatica a gestire palla a centrocampo. Vardy viene lanciato in area da Lingaard, bravissimo De Sciglio ad anticiparlo in scivolata

7' Ritmi molto bassi. Squadre attente a non scoprirsi, anche se la difesa dei padroni di casa non sembra impermeabile

5' Gli inglesi colpiscono due volte di testa nell'area azzurra, prima con Stones poi con Dier, palla oltre la traversa

4' Cross di Young dalla sinistra, respinge di testa De Sciglio, Trippier ci prova dal versante opposto, l'Italia si salva in angolo

3' Contropiede di Sterling, ottimo Zappacosta in chiusura

2' Altra occasione per Immobile! Il laziale ruba palla a Stones, che si fa poi perdonare deviando in angolo la conclusione

1' Sono gli Azzurri a dare il via all'incontro. Ed è subito grande occasione per l'Italia: Immobile elude la trappola del fuorigioco, ma cincischia troppo invece di tirare e viene rimontato e chiuso da Stones

Minuto di applauso in memoria di Cyrille Regis, Jimmy Armfield e Davide Astori

Via agli inni. Prima quello italiano, poi quello inglese.

Non ha il fascino del vecchio impianto, non ci sono più le leggendarie torri, ma Wembley resta uno dei tempi del calcio. Le squadre fanno il loro ingresso, sugli spalti 84000 spettatori.

Ecco le formazioni: Di Biagio sceglie Donnarumma in porta, terzini Zappacosta a destra e De Sciglio a sinistra, coppia centrale formata da Bonucci e Rugani. A centrocampo, Pellegrini, Jorginho e Parolo, tridente d'attacco composto da Candreva, Immobile e Insigne. L'Inghilterra di Gareth Southgate risponde con Butland tra i pali, Walker, Stones, Tarkowski, Trippier in difesa, Oxlade-Chamberlain, Dier, Lingard, Young, Sterling a meta campo, Vardy in attacco.

Benvenuti alla diretta - scritta e online - di Inghilterra vs Italia. A Wembley, amichevole di prestigio tra due nazionali di peso del vecchio continente. Fischio d'inizio alle 21, dirige il tedesco Aytekin.

Secondo appuntamento in panchina per Gigi Di Biagio, promosso dopo la chiusura del ciclo Ventura. Siamo in una fase di transizione, in attesa di conoscere il nome del nuovo commissario tecnico. Dall'Under21 alla nazionale maggiore, con l'obiettivo di mutare un destino scritto.

Apertura con l'Argentina, formazione rodata, diretta da un santone come Sampaoli. Due reti al passivo, piccoli spunti da cui ripartire. Difficile accantonare il passato, a Di Biagio si chiede un'inversione di rotta, un deciso taglio con il gruppo storico.

Si gioca a due tavoli e il lancio di Donnarumma questa sera è un primo punto. Cambio della guardia, il n.1 del Milan prende il posto di Buffon. Senza Romagnoli, tocca ancora a Rugani e Bonucci al centro.

A rischiare, nel mezzo, è invece Verratti. Il centrocampista del PSG fatica ad incidere, in azzurro come nel club. Di Biagio pensa quindi a Jorginho regista, con l'inserimento di Pellegrini come mezzala. Parolo ultima il reparto, a disposizione Gagliardini, Cristante e Bonaventura.

Immobile appare in vantaggio su Belotti davanti, le frecce esterne sono Candreva e Insigne. Non mancano le variabili, Verdi e Chiesa sono opzioni da non sottovalutare.

"Dobbiamo migliorare rispetto alla sfida contro l'Argentina e l'ho detto ai ragazzi. Abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, abbiamo costruito abbastanza, anche palle gol clamorose. Se la partita fosse finita 0-0 sarei stato dispiaciuto e alla fine abbiamo perso, ma sono contento della reazione avuta nella ripresa. La strada è quella giusta, abbiamo fatto qualcosa di buono contro i vice campioni del mondo. Mi dispiace leggere che abbiamo fatto zero tiri in porta. Qualcosa cambierò, è inevitabile, visto anche il momento della stagione e qualche acciacco. Cambierò almeno 3 o 4 giocatori ma non ho ancora deciso", la conferenza del CT.

Inghilterra - Southgate sta costruendo l'Inghilterra mondiale. Il tecnico raggiunge la sfida odierna dopo l'affermazione di misura con l'Olanda - sigillo decisivo di Lingard.

Per i tre leoni, appuntamento poi a giugno, amichevoli con Nigeria e Costa Rica per avvicinare la manifestazione iridata.

Come il collega Di Biagio, anche Southgate ha qualche dubbio. Manca ancora Kane, problemi fisici per l'attaccante del Tottenham. Vardy si muove da 9, con Dele Alli e Sterling a completare il pacchetto offensivo.

Henderson è il punto di contatto tra difesa e mediana, è lo schermo a protezione della retroguardia. Dier rifinisce il settore, Young e Trippier coprono le corsie. I due devono svolgere le due fasi, di recupero palla e spinta. Walker, Stones e Mawson formano il muro a protezione di Butland.