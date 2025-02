Terminata Shakhtar - Manchester City, LIVE Champions League 2017/18 (2-1): Donetsk agli ottavi

22.41 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Shakhtar batte Manchester City per 2-1 e vola agli ottavi di finale di Champions League grazie alle reti di Bernard ed Ismaily!

22.39 - Saranno soltanto due le italiane a partecipare al prossimo turno della Champions League: non ce la fa il Napoli, che verrà retrocesso in Europa League dove potrà comunque svolgere un buon cammino. Insieme al Manchester City passa lo Shakhtar, che in quest'ultima giornata ha svolto perfettamente il suo dovere portando a casa, con ordine, una qualificazione meritata, con la giusta fortuna. I partenopei avranno il rammarico di quella sconfitta alla prima giornata, proprio contro gli arancioneri, che poteva svoltare tutto il girone. Ma ormai è andata: gli ucraini si giocheranno, proprio insieme ai Citizens, le proprie carte agli ottavi. Lunedì gli accoppiamenti.

22.35 - E' FINITA! Lo Shakhtar batte il Manchester City per 2-1 e vola agli ottavi di finale!

90' + 3' - Un fallo è l'occasione, per le Talpe, per ammazzare l'inerzia della gara. Pallone recuperato e gestito in seguito dai visitanti, che sbagliano però e concedon fallo laterale.

90' + 2' - CALCIO DI RIGORE! Stavolta bene Gabriel Jesus, reattivo sul rimpallo dopo la conclusione deviata di Aguero ad anticipare Butko e guadagnare un penalty, subendo un calcione! Lo tira Aguero. Vediamo. Gol. Aguero fa 2-1. Poco nella sostanza, ma rigore perfetto, sotto l'incrocio alla destra del Kun.

90' + 1' - Quattro minuti di recupero.

90' - Rakitskiy congela di testa il suggerimento di Touré fra le mani di Pyatov con un retropassaggio.

89' - Esce anche Facundo Ferreyra, dentro un altro difensore al suo posto, Khocholava.

88' - Fred trattiene il pallone vicino alla bandierina, ma lo fa letteralmente e questo va contro il regolamento: punizione.

87' - Touré prova a suggerire per Aguero, c'è ancora Butko a chiudere questa linea di passaggio.

86' - Nel secondo tempo, per quelli in trasferta, sono comunque arrivate indicazioni positive. Non contando più di tanto il risultato, Guardiola può sorridere in generale.

85' - Gabriel Jesus ha ora il coraggio di reclamare un rigore a favore dopo un contatto con Ordets in area, dopo aver sprecato un'altra ottima chance sul pallone di Bernardo Silva. Che brutta prestazione per lui.

84' - Gabriel Jesus ne sbaglia un altro, sul suggerimento verticale di Danilo, ma stavolta era partito da posizione di fuorigioco.

83' - Butko perfetto nel tempismo nel fermare l'iniziativa di Aguero in area: l'argentino si era liberato bene.

82' - Entra un giocatore interessante, Kovalenko, fuori uno dei migliori in campo, Marlos.

81' - Yaya Touré come ai bei vecchi tempi: si sposta la palla sul sinistro e calcia a giro verso il palo lontano, ma sbaglia la misura. Pallone che si spegne sul fondo.

80' - Ritmi ormai bassi. Si dispera Guardiola, mentre Fonseca prepara un cambio... in campo, corner per gli ospiti.

79' - PALO PER JESUS! Diaz parte dalla sinistra in slalom, è la miglior soluzione tentata dai Citizens: entra in area e crossa bene per Gabriel Jesus, che da dentro l'area piccola colpisce d'istinto il primo palo! Anche sfortunati i britannici.

77' - Gabriel Jesus cerca un'iniziativa sulla destra ma per lui non è proprio serata, Pyatov disinnesca tutto bloccando il pallone alto.

76' - Rakitskiy si reinventa battitore e calcia a giro, Ederson è reattivo e blocca.

75' - Calcio di punizione sulla sinistra per gli arancioneri.

74' - Ancora esplosivo Taison, che se non viene chiuso bene diventa devastante: rientra sul destro e calcia in pochissimo, ma non lo fa precisamente. Largo.

73' - Gran controllo palla di Bernard, ma questa finezza porta a poco: si riparte da un fallo laterale sulla destra.

72' - Continuano questa fase di gestione più ordinata gli ucraini.

71' - Danilo commette un fallo ai danni di Azevedo, molto irruento questo intervento. Ed è già ammonito...

70' - Sostituzione offensiva, con Fernandinho che lascia il posto ad Aguero. All-in.

68' - Verticalizzazione sulla sinistra per Bernard, che non si comporta benissimo appena entrato in area, cercando forse un passaggio troppo raffinato.

67' - Preferiscono riposarsi col pallone fra i piedi i padroni di casa, che a questo punto devono soltanto gestire.

66' - Azevedo si presenta male: sostituisce bene Ismaily nella sovrapposizione, ma il suo cross mancino termina sulla parte esterna della rete.

65' - Foden cerca Diaz per vie orizzontali, ma trova una chiusura puntuale.

64' - Si torna a giocare solo adesso; tanti applausi per il laterale sudamericano. Colpito dove fa più male da Bernardo Silva, con questo passaggio, Bernard: fortunatamente nulla di grave...

63' - In scivolata Butko copre sul filtrante che Foden stava per trasformare in cross. Cade poi ancora a terra Ismaily, che forse sarà dunque costretto ad arrendersi. E' ufficiale, si arrende: dentro al suo posto Azevedo, il suo naturale sostituto. Auguri di pronta guarigione.

62' - Dentro un altro giovane, Diaz, per Guardiola, che sostituisce Sané, oggi male.

61' - Si tocca l'interno coscia il numero 31, forse un altro problema di entità muscolare. Valutiamo le sue condizioni, lo staff medico lo accompagna fuori ma sembra in grado di farcela.

60' - Ismaily mette un buon cross rasoterra qui, provando a contraddirmi, ma Ederson blocca. Il terzino brasiliano cade poi a terra in preda al dolore: vediamo cos'è successo.

59' - Al contempo i Minatori stanno un po' tirando il fiato, con un baricentro molto basso.

58' - I Citizens, ovviamente, sembrano una squadra totalmente diversa, che sta finalmente proponendo qualcosa e soffrendo molto poco.

57' - Viene poi ammonito Gundogan, che da inizio partita non ha digerito alcune scelte dell'arbitro e qui è andato ancora a protestare.

56' - Gundogan e Touré agiscono nello strettissimo al limite, ma non combinano nulla.

55' - Danilo crossa basso e teso dal limite, blocca Pyatov.

54' - Rakitskiy è duro in questo intervento sulla destra e viene perciò ammonito. Crossa dentro direttamente Gundogan, muro, scodella Bernardo Silva, testa di Fernandinho, nulla di fatto.

53' - Corner in seguito per gli inglesi.

52' - TAISON! ALTO! Parte da solo il brasiliano, che dalla sinistra cerca un passaggio e sul rimpallo calcia di controbalzo, trovando una conclusione alta dal limite - non di molto!

51' - Jesus in caduta serve Touré, che al limite apre per Foden il quale sbaglia il proprio cross. Blocca Pyatov. Errore di gioventù.

50' - Yaya Touré commette fallo ed adesso c'è il pallone gestito da Fred e Stepanenko all'indietro.

49' - ...che sbaglia la portata del cross. Risalgono il campo gli avversari, ma il traversone di Bernardo Silva è di facile lettura per Rakitskiy.

48' - Reagiscono gli arancioneri, che forse speravano di avere vita più facile. Lancio lungo per Ismaily...

47' - Sané corre ancora, mette dentro per Jesus, che a sua volta cerca Bernardo Silva ma trova una chiusura. E' un altro ritmo...

46' - SANE'! C'è Pyatov! Ed è subito una buona transizione: palla dalla destra per il tedesco, che si apre lo spazio con una finta di corpo e calcia dalla lunetta. Potente e non angolato, il portiere avversario dice di no in tuffo!

21.46 - Squadre nuovamente in campo. Si riparte! Pallone mosso dal Manchester City.

21.38 - Manca ancora un tempo, eppure è praticamente finita l'esperienza in Champions League di quest'anno del Napoli, che se anche dovesse riportarsi in vantaggio contro il Feyenoord (1-1 al momento), dovrebbe sperare in una rimonta clamorosa del Manchester City, sotto per 2-0 in casa dello Shakhtar Donetsk. I gol di Bernard e Ismaily certificano il controllo totale degli ucraini sul match, con i Citizens che sembrano aver preso l'impegno particolarmente sottogamba in ogni aspetto. Gli unici a dare indicazioni positive i due Adarabioyo e Foden, ma neanche loro hanno fatto abbastanza: non ci aspettiamo rivoluzioni, ma almeno un atteggiamento diverso nella ripresa. Prima, però, una piccola pausa. Ci vediamo dopo.

21.32 - Termina il primo tempo. Parziale di 2-0.

45' - Rakitskiy ferma ancora un pessimo Gabriel Jesus.

44' - Altra ripartenza potenzialmente ottima che si spegne, però, sul destro non troppo convinto di Ferreyra, che in girata la passa ad Ederson. Sprecato dunque il lavoro in transizione di Fred.

43' - Taison! Un brivido, quando si accende il leader di questa squadra: qui resiste a delle cariche e poi calcia a giro dal limite, alto. C'è da dire che ora sta benissimo.

42' - GABRIEL JESUS VELLEITARIO! Il nazionale verdeoro è tutto solo davanti a Pyatov sul centro-sinistra e cerca una finta che viene capita dal portiere avversario, che può coi piedi poi - al limite dell'area - fermare questa pericolosissima iniziativa!

41' - Sugli sviluppi, nuovo calcio d'angolo. Tiro dalla distanza di Fred sulla respinta di Adarabioyo, altissimo.

40' - Marlos viene dentro al campo e serve Taison, il quale trova ancora lo spazio per premiare il solito Ismaily: il suo cross trova un quarto brasiliano, Fred, che ha tutto il tempo di controllare ma il suo destro, in area, viene fermato da Adarabioyo. Corner.

39' - I capolisti della Premier League sembrano aver finalmente deciso di alzare un po' il ritmo.

38' - Gundogan cerca una conclusione che viene murata dopo il pallone alzato un po' a caso da Touré; Jesus tenta poi un cross sull'appoggio di Danilo, volo plastico di Pyatov.

37' - Adarabioyo, Mangala, Fernandinho... sono sempre loro, ma il risultato è sempre nullo.

36' - Finalmente il vero Sané, sulla sinistra: punta, salta e crossa, forte per Gundogan, che con una soluzione al volo non inquadra il bersaglio da dentro l'area sul primo palo.

35' - Il possesso è sempre sterile da parte degli Sky Blues, che continuano a far fatica nel trovare spazi.

34' - Sbuffa Guardiola, Fonseca invece dà indicazioni. Ma ovviamente il risultato ci racconta di un dominio - com'è stato, anche se senza una prestazione enorme.

33' - GOOOOOOOOOOOOOL! ISMAILY! 2-0! Gran lancio di Bernard sulla sovrapposizione col motorino di Ismaily, che arriva all'uno-contro-uno con Ederson, evita la sua uscita con un tocco morbidissimo di destro e insacca col sinistro a porta vuota dal limite!

32' - Il traversone dalla bandierina precedente è stato respinto; ora si gioca con il possesso tranquillo degli ospitanti.

31' - Ora c'è invece un calcio d'angolo guadagnato da Bernardo Silva, che sta giocando stabilmente a sinistra con Sané a destra.

30' - E tanti spazi, invece, concessi: Ismaily per Taison per Ismaily e il cross del terzino, col fiatone, viene respinto.

29' - Zero tiri, per adesso, tentati dai visitanti secondo la statistica UEFA.

28' - BERNARD! MANCA LA SENTENZA! C'è tanto spazio in ripartenza e Taison, che ora appare ripreso, lo sfrutta bene: arriva fino alla lunetta e apre per Bernard, che se la sposta sul mancino ed in area cerca di tirare sul primo palo, ma lo fa troppo debolmente. Blocca Ederson, in due tempi.

27' - Nonostante stia facendo il suo vincendo nel parziale a Rotterdam, il Napoli in questo momento è dunque eliminato. Ricordiamo che la squadra qui in vantaggio non dovrebbe fare punti per essere eliminata...

26' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! BERNARD! SPLENDIDO! 1-0! Finalmente portato coi tempi giusti all'uno-contro-uno in area, defilato ma non troppo sulla sinistra, sullo spazio liberato dalla sovrapposizione di Ismaily il brasiliano apre il compasso e calcia a giro, pescando l'incrocio più lontano con un tiro perfetto!

25' - Fuorigioco di rientro per Gabriel Jesus, che per la millesima volta si era proposto per un appoggio all'indietro. Deve fare di più il brasiliano.

24' - La trama Citizen è interrotta - parzialmente - da un fallo. Poi definitivamente dal recupero di Butko, che trova Ferreyra e dunque la sua sponda per Marlos, il quale viene steso in area ma con un intervento regolare da Mangala. Si ricomincia da Ederson.

23' - Vince la noia per adesso al Metalist Stadion. Gli ucraini hanno scelto principalmente una strategia conservativa, la controparte non è pienamente concentrata nella costruzione di una manovra efficace.

22' - Ammonito Danilo per la sua gamba alta ai danni di Ismaily. Per quanto riguarda Taison, sta onorevolmente combattendo ma forse sarebbe meglio se uscisse. Non sembra per niente al meglio.

21' - Taison va avanti a lampi: qui corre anche se zoppicante ed innesca Marlos sulla trequarti. Quest'ultimo calcia a giro col sinistro, blocca Ederson.

20' - Nessuna idea sta venendo fuori dal possesso dei britannici. Solo passaggi semplici.

19' - La manovra dei loro non trova però grandi sbocchi. Ecco che allora arriva un altro errore e Fernandinho è costretto all'infrazione.

18' - Adarabioyo ancora ad impostare: i due prodotti dell'academy di trasferta stanno mostrando una buona personalità.

17' - Buona palla fra le linee di Foden, Gabriel Jesus cerca di innescare subito Sané in corsia ma lo fa con un filtrante fuori misura.

16' - Sané cerca uno spunto dei suoi, ma il ripiegamento di Bernard lo annulla. Foden cerca di affondare poi sul settore di competenza, tentando un assist basso e teso che viene però respinto.

15' - Ismaily mette a sedere il diretto avversario, ma poi è costretto ad affrettare le operazioni sul rientro di Bernardo Silva: Fernandinho libera facilmente.

14' - Butko su questo cross debole eseguito da dentro l'area sceglie di rifugiarsi in corner per evitare rischi, anche se tutto solo.

13' - Disinnescata sul nascere l'idea di contropiede di Bernard, dopo il cross respinto.

12' - Duro l'intervento di Danilo in corsia, steso Bernard all'altezza del centrocampo. Pallone immediatamente recuperato: Gabriel Jesus ha allora un po' di campo, ma il suo traversone dal limite non si traduce in nulla più di un corner.

11' - Sempre tocchi semplici degli ospiti, forse troppo semplici e ora sterili.

10' - Foden cerca di involarsi sulla sinistra palla al piede con una grande iniziativa personale, che viene però assorbita bene dalla retroguardia avversaria, la quale permette ora a Pyatov di rigiocare la sfera.

9' - Le immagini mostrano tutta la frustrazione di Taison, che non sembra in grado di farcela ma sta provando, da vero capitano, a combattere.

8' - Solo una touche per i padroni di casa, che hanno compiuto un ottimo break.

7' - Taison ha sentito tirare: potrebbe esserci subito una sostituzione, monitoriamo il tutto. CHE RISCHIO PER GLI INGLESI! Ottimo break in ripartenza con apertura di Taison, anche se dolorante, per Bernard: il tocco del secondo brasiliano imbecca Stepanenko, che con un dribbling si apre lo spazio per la conclusione a botta sicura di Ferreyra, il quale colpisce però la scivolata di Fernandinho con Ederson battuto!

6' - Le ripartenze guidate da un attacco interamente sudamericano non possono che essere molto veloci: Marlos cerca una sovrapposizione di Butko con un tocco però troppo frettoloso. Altra rimessa con le mani.

5' - Adarabioyo non ha paura di verticalizzare: con un tentativo praticamente da centrocampista ottiene un fallo laterale sulla destra.

4' - Jesus punta gli avversari al limite, cerca una magia ma è troppo circondato e viene chiuso.

3' - Primo fallo di serata per Gundogan, che stende Fred sulla trequarti in pressione e protesta un po'. Arriva anche una conclusione, cercata da Taison dopo il recupero palla sulla destra che lo aveva favorito: il suo piattone si spegne alto.

2' - Subito tiki-taka: Fernandinho si abbassa fra i centrali e cerca il varco giusto in mezzo alla ragnatela di passaggi.

1' - Lancio lungo di Pyatov, gestisce subito Danilo per Ederson, con lo scopo di iniziare una fase di possesso palla. Disimpegno sulla destra, dove Danilo si trascina però fin fuori dal campo la sfera.

20.46 - Si parte! Pallone mosso dallo Shakhtar.

20.43 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso si torna negli spogliatoi: a breve inizierà Shakhtar Donetsk-Manchester City. Non mancate! Nel frattempo, qualche foto dal campo...

20.25 - Al Metalist Stadium il riscaldamento delle due squadre è ormai iniziato da un po'...

20.15 - Poche novità da entrambe le parti: confermato per Guardiola un turnover piuttosto serrato, mentre dall'altro lato ci sono i titolarissimi.

20.05 - La risposta del Manchester City (4-3-3): Ederson; Danilo, Adarabioyo, Mangala, Foden; Gundogan, Fernandinho, Yaya Touré; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sané. All. Guardiola

19.55 - La formazione ufficiale dello Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All. Fonseca

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Shakhtar Donetsk vs Manchester City, match valido per la sesta giornata della UEFA Champions League 2017/2018. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige il francese Bastien.

Il Manchester City entra nella sfida odierna a punteggio pieno. Cinque vittorie per sigillare la qualificazione e confermare un ruolo primario all'interno della competizione. Tredici gol fatti, solo tre subiti, Guardiola ha in mano gruppo e futuro.

Lo Shakhtar deve invece trarre qualcosa di positivo da questa sfida per raggiungere gli ottavi. Per evitare il ritorno del Napoli, serve almeno un pari. Gli ucraini, al momento, sono a quota 9, ma lo scontro diretto è favorevole ai partenopei - fermi a 6 e attesi dal confronto con il Feyenoord fanalino di coda.

Scenario favorevole all'undici di casa, perché nel week-end il City è chiamato al derby di Manchester, decisivo in ottica Premier. Le scelte di Guardiola vanno in questo senso. La rinuncia a De Bruyne - peraltro squalificato - e Silva spoglia la formazione di qualità e passo, molti titolari "fiutano" un possibile turno di riposo.

Il Napoli si affida allo status del City e allo spirito delle seconde linee, pronte a riscrivere gerarchie al momento piuttosto definite. Guardiola non intende fare figuracce e chiede una dimostrazione ad alcuni uomini.

Indisponibile Mendy, Pep si presenta con il canonico 4-2-3-1, con Bernardo Silva ad oscillare tra mediana ed avanti. L'ex Monaco si muove sulla trequarti, ai suoi lati le novità Foden e Diaz. Aguero funge da unica punta. Gundogan fa coppia con Tourè a centrocampo. In panchina Kompany, Mangala si pone al centro della difesa con Adarabioyo. Danilo e Delph sono i laterali bassi. In porta Bravo.

Come detto, lo Shakhtar non può fare sconti. L'assenza di Srna è nota, fuori causa anche Kryvtsov e Malyshev. Il modulo è speculare, 4-2-3-1, in cui il terminale offensivo è Ferreyra. Nobile la trequarti, piedi educati, mente veloce. Marlos e Bernard in corsia, Taison dietro al n.19.

Fonseca conferma la consueta coppia in mezzo - Fred/Stepanenko - mentre Ordets e Rakitsky oscurano Pyatov. Butko e Ismaily sull'esterno.

Nei primi 90 minuti, 2-0 all'Etihad per il City. Match di non semplice soluzione per i blu di Manchester. De Bruyne ad aprire la scatola, Sterling a certificare il successo al tramonto. Lo Shakhtar gioca bene, specie in casa, chiedere al Napoli per conferma.

Dopo la sconfitta con il Napoli, tre W in fila per lo Shakhtar, saldamente al comando del campionato ucraino, con 4 lunghezze di margine sulla Dinamo Kiev.

Il City, imbattuto in stagione, appare meno debordante di recente. Quattro vittorie di misura, l'ultima per 2-1 con il West Ham. Decisivo Silva, un gioiello per mantenere inalterato il cuscinetto di vantaggio in Premier.