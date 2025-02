The Best FIFA Football Awards 2017: la formazione dell'anno

Questa sera andrà in scena a Londra la premiazione del miglior calciatore e della miglior formazione dell’anno 2017.

I colleghi spagnoli di AS in anteprima hanno rivelato i protagonisti della miglior formazione FIFA 2017. Curiosi? Andiamo a scoprire chi sono!

I CANDIDATI

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), David De Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético Madrid).

Difensori. David Alaba (Bayern Munich), Jordi Alba (FC Barcelona), Dani Alves (Juventus/Paris Saint-Germain), Jerome Boateng (Bayern Munich), Leonardo Bonucci (Juventus/AC Milan), Dani Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Diego Godín (Atlético Madrid), Mats Hummels (Bayern Munich), Philipp Lahm (Bayern Munich), David Luiz (Chelsea), Marcelo (Real Madrid), Javier Mascherano (Barcelona), Pepe (Real Madrid/Besiktas), Gerard Piqué (FC Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Antonio Valencia (Manchester United), Raphael Varane (Real Madrid).

Centrocampo: Thiago Alcántara (Bayern Munich), Sergio Busquets (FC Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Liverpool), Eden Hazard (Chelsea), Andrés Iniesta (FC Barcelona), Isco (Real Madrid), N’Golo Kante (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Nemanja Matic (Chelsea/Manchester United), Luka Modric (Real Madrid), Mesut Ozil (Arsenal), Paul Pogba (Manchester United), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Arturo Vidal (Bayern Munich).

Attaccanti: Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Romelu Lukaku (Everton/Manchester United), Kylian Mbappe (Monaco/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar (FC Barcelona/Paris Saint-Germain), Alexis Sánchez (Arsenal), Luis Suárez (FC Barcelona).



I VINCITORI SECONDO AS

Buffon (entra per Neuer), Dani Alves, Ramos, Bonucci (Piqué) e Marcelo in difesa. Il centrocampo sarebbe identico allo scorso anno: Kroos, Modric e Iniesta. E in avanti solo un cambio: Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar (entra per Luis Suárez).