Brasile, le convocazioni di Tite: non ci sono Allan e Jorginho

Nemmeno il tempo di tornare in campo con le maglie dei rispettivi club che è già tempo, in Brasile, di guardare ai prossimi impegni della Nazionale carioca appena qualificatasi come prima del raggruppamento sudamericano ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Brasile che nella prossima sosta per le Nazionali - mentre altre squadre saranno impegnate negli spareggi - affronterà in due amichevoli Giappone ed Inghilterra, per testare e vagliare il gruppo in vista della kermesse della prossima estate.

Ci saranno gli italiani Alisson della Roma, Miranda dell'Inter ed Alex Sandro e Douglas Costa della Juventus. Ci aveva sperato e non poco Allan, centrocampista del Napoli che qualche giorno fa aveva dichiarato di meritare la convocazione in maglia verdeoro. Stesso trattamento per Jorginho, playmaker sempre degli azzurri che anche per questo giro rimarrà presumibilmente - a meno di clamorosi ripensamenti di Ventura per l'Italia - a Castelvolturno con i compagni di squadra non convocati.

Di seguito la lista completa dei convocati.

Portieri: Alisson, Ederson, Cassio.

Difensori: Jemerson, Daniel Alves, Danilo, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Alex Sandro, Thiago Silva.

Centrocampisti: Casemiro, Diego, Fernandinho, Giuliano, Paulinho, Coutinho, Renato Augusto, Willian.

Attaccanti: Diego Souza, Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, Taison.