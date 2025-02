Champions League: le formazioni ufficiali di Juventus - Sporting Lisbona

Diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Sporting Lisbona, match valido per la terza giornata dei gironi di Champions League 2017/18. Obbligati a vincere per continuare a puntare al passaggio del turno, i bianconeri non potranno fallire la sfida casalinga, evitando però di sottovalutare il collettivo dell'esperto Jorge Jesus, abile ad eliminare i bianconeri, in Europa League, ai tempi del Benfica. I lusitani, ugualmente a tre punti, cercheranno di uscire indenni dalla sfida dello Stadium, giocandosi così il secondo posto in casa, nella sfida di ritorno.

Senza sorprese, 4-2-3-1 per la Juventus, con Massimiliano Allegri che non rinuncia ai suoi pezzi da novanta. Davanti a Gianluigi Buffon, la linea a quattro sarà composta da Sturaro, Benatia, Chiellini ed Alex Sandro. Dietro Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, affiancato da Juan Cuadrado e Mario Mandzukic. Nella zona mediana del campo, infine, Khedira e Pjanic.

Stessa disposizione tattica, poi, per i lusitani dello Sporting, che si affideranno all'estro offensivo di Dost. A protezione di Rui Patricio, Coates e Mathieu, con i terzini Piccini e Coentrao a supporto. A centrocampo, dietro la folta trequarti formata da Martins, Bruno Fernandes ed Acuna, i mediani Battaglia e William Carvalho.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Allegri.

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Patricio; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrao; William Carvalho, Battaglia; Martins, Bruno Fernandes, Acuna; Dost. Allenatore: Jorge Jesus.