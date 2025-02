Champions League, Barcellona-Olympiakos: ecco i 22 protagonisti al Camp Nou

E' tempo di Champions League ed anche il Camp Nou riapre i battenti per accogliere la competizione più importante d'Europa. Barcellona contro Olympiakos, due squadre che si trovano ad affrontare la gara in condizioni di classifica differente. I padroni di casa sono a punteggio pieno, sei punti frutto di due vittorie in altrettante sfide: netto 3-0 alla Juventus all'esordio e successo di misura a Lisbona in casa dello Sporting. Ancora ferma al palo, invece, la compagine greca. Sconfitta a domicilio dallo Sporting (2-3), è poi uscita con le osse rotte dall'Allianz Stadium di Torino contro i campioni d'Italia della Juventus (0-2).

Vincendo questa sera, i blaugrana avranno la possibilità di ipotecare con largo anticipo il passaggio del turno e quindi dedicarsi anima e corpo alla Liga. Sulla carta, Messi e compagni non dovrebbero incontrare grossissime difficoltà nel conquistare i tre punti. Difficile il compito dell'Olympiacos, costretto a cercare di conquistare punti contro un avversario di caratura superiore quale il Barca per non abbandonare fin da subito speranze di qualificazione. Obiettivamente, la Juventus ed il Barcellona appaiono nettamente superiori, resta alla squadra del Pireo combattere con lo Sporting per 'accontentarsi' della terza piazza, valevole per l'accesso all'Europa League. Per provare a compiere ciò, i greci dovranno battere i portoghesi a Lisbona e tentare di fare punti contro almeno una delle due superpotenze del girone.

Queste le scelte del tecnico del Barcellona Ernesto Valverde e dell'Olympiakos Takis Lemonis: