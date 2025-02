Risultato Bayern Monaco - Celtic in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Muller, Kimmich, Hummels! (3-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel, buonanotte! Al prossimo live!

PSG che resta primo a punteggio pieno, 9 punti. Segue proprio il Bayern a quota 6, Celtic a 3 ed Anderlecht fanalino di coda a quota 0.

93' - Termina qui la sfida. Bayern Monaco batte Celtic 3-0.

92' - MULLER! Di testa, a colpo sicuro, a centro area, Gordon con il petto respinge. Parata sontuosa.

91' - Tre minuti di extra time.

90' - Brown si divincola bene dalla marcatura ed impatta di testa, palla sul palo. Fuorigioco anche questa volta, tutto nullo.

88' - VIDAL! Si butta dentro e riceve palla dalla retrovie; destro al volo che viene bloccato da Gordon. Occasione importante.

87' - VIDAL! Destro a giro da distanza considerevole che fa la barba al palo.

86' - Ntcham allegerisce sulla destra per Sinclair, il quale si sposta la sfera e fa partire un tiro che muore alle spalle di Ulreich. Il laterale - però - partiva da posizione irregolare, gol annullato.

83' - Risultato ormai in cassaforte, partita che ha poco da raccontare.

80' - Cambio Bayern: Rafinha rileva Kimmich

79' - Cambio Celtic: Forrest prende il posto di Roberts.

78' - HUMMELS! Incocciata da angolo del centrale, palla che sorvola la traversa.

78' - Cambio Bayern: J. Rodriguez per Coman

77' - Robben - di forza - si fa spazio in area, ma è costretto ad accontentarsi dell'angolo.

74' - ROBERTS! Fendente del 7 che chiama Ulreich ad un difficile intervento.

73' - ROBBEN! Il 10 - solo - riceve sul lato corto dell'area di rigore: destro a giro respinto da un discreto Gordon.

70' - TIERNEY! TRAVERSA! Fendente tambureggiante dalla media, palla che scheggia la barra superiore. Occasione Celtic.

67' - Cambio Bayern: Esce T. Alcantara, entra Vidal.

65' - Cambio Celtic: Rogic per Armstrong

65' - Cambio Celtic: Dembele per Griffiths.

62' - Lewandowski riceve a centro area ed insacca, gol annullato per posizione di fuorigioco.

59' - NTCHAM! Prova il destro, sfera che termina a lato

57' - Suggerimento al centro di Kimmich per Lewandowski, il quale prova - senza successo - a superare Boyata con un sombrero.

54' - Altra, solita, fiammata di Coman. Lustig con il gambone lo frena.

53' - TIERNEY! Il 63 aggira Thiago Alcantara, entra in area e calcia; Ulreich abbraccia il pallone

51' - HUMMEEEEEELS! TRIS! Angolo fantastico di Robben, Hummels arriva con i tempi giusti ed indirizza la sfera all'angolino.

51' - ROBBEN! Muller sfida la difesa scozzese, sterza e serve Robben: sinistro respinto in angolo

50' -Toccato duro Roberts da Coman, punizione.

47' - ROBERTS! Primo, vero, spunto marchiato Celtic. L'esterno punta Coman e fa partire il sinistro, palla che termina fuori non di molto.

46' - Al via il secondo tempo.

Primo tempo griffato Bayern. La squadra di Heynckes trova già il vantaggio al 6° con T. Alcantara, ma il pallone crossato da Lewandowski aveva varcato la linea di fondo. I bavaresi così continuano ad attaccare a testa bassa e trovano il vero vantaggio al 17° con il tap-in di Muller, Kimmich raddoppia al 29° con un colpo di testa piazzato, Celtic non pervenuto.

45' - Finisce il primo tempo senza recupero. Bayern avanti 2-0.

42' - Sinclair tenta di superare Robben, intervento fantastico dell'olandese che stronca sul nascere le velleità di contropiede.

38' - Roberts con il piede a martello su Thiago Alcantara. Giallo.

34' - Va Lewandowski, destro respinto.

33' - Griffiths commette fallo al limite. Lewandowski e Robben sul pallone.

30' - LEWANDOWSKI! Destro potente da buona posizione, Gordon con il braccio di richiamo.

29' - KIMMIIIIICH! RADDOPPIO BAYERN! Altro spunto del tambureggiante Coman, che svernicia Gamboa e trova Kimmich a centro area; colpo di testa morbido che termina in fondo alla rete.

26' - LEWANDOWSKI! Sempre e solo Bayern a pungere; Lewandowski raccoglie il traversone di Alaba ma non trova la porta.

24' - Tentativo sterile di Coman dalla distanza, si accartoccia Gordon e blocca.

22' - LEWANDOWSKI! Conclusione dalla media, palla alta.

20' - Spunto personale di Sinclair, cross respinto da Boateng abile ad inibire Griffiths.

17' - MULLEEEEER! VANTAGGIO! Kimmich pesca Lewandowski solo a centro area, colpo di testa violento respinto da un grande Gordon, il quale può nulla sul tap-in ravvicinato di Muller. 2-0.

16' - Roberts attacca a campo aperto ed arriva al limite. Robben lo disturba, Boateng respinge il suo fendente.

14' - ALABA! Coman lascia sul posto Gamboa, servizio centrale per Alaba che spara alto da posizione invitante. Grande occasione.

13' - KIMMICH! Ara la fascia e riceve il pallone in area, mezzo collo di prima intenzione che termina a lato.

12' - Contrattacco veloce del Celtic, orchestrato da Sinclair. L'ala va da Griffiths, che si fa scippare il pallone.

9' - Cross dal fondo firmato Kimmich, Lewandowski non arriva all'appuntamento con il pallone.

7' - Lewandowski scappa a Lustig, quest'ultimo lo strattona. Il centravanti chiede animatamente il rigore, Karasev fa proseguire. Episodio da rivedere.

6' - Affonda Lewandowski sulla destra, prende il fondo e mette dentro. Alcantara parte dalle retrovie e - solo - può piazzare il pallone sotto la traversa. Karasev annulla tutto, il pallone crossato dal centravanti bavarese era uscito

3' - Duro Muller sul capitano Brown, punizione.

1' - Subito propositiva la catena mancina del Bayern. Scambio veloce tra Alaba e Coman, l'ex Juve entra in area ma viene bloccato.

1' - Partiti!

Compagini schierate. Saluti, e poi sarà contesa.

Squadre in campo, calda l'Allianz Arena. Richiesti i tre punti.

Rodgers cambia una sola pedina rispetto alla vigilia. Sulla trequarti, Armstrong rileva Rogic.

Nessuna novità per Heynckes. Nel 4-2-3-1, Rudy/ Thiago Alcantara coppia di centrocampo, Coman viene preferito a James.

Le formazioni ufficiali!

Si gioca all'Allianz Arena, impianto da 75.000 mila posti situato a Monaco di Baviera.

Rodgers vara per il 4-2-3-1. Gordon tra i pali, a sua protezione Boyata e Lustig, Tierney e Gamboa terzini. Ntcham e Brown mediani, Rogic dietro Griffiths con Roberts e Sinclair ai lati.

Il Celtic arriva in Baviera con la speranza di giocarsi la gara a testa alta. Prima nel campionato Scozzese con 23 punti - a pari punti con l'Aberdeen - e con pensieri di fuga, la squadra di Brendan Rogers vuole regalare ai tifosi il 7° titolo nazionale consecutivo. In Champions, l'esordio horror contro il PSG - sconfitta 5-0 a Celtic Park - è stato dimenticato grazie al 3-0 a domicilio rifilato all'Anderlecht. Ora un altro scoglio difficile.

Heynckes vara il 4-2-3-1. In porta Ulreich, difesa composta - destra verso sinistra - da Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba. Rudy ed Alcantara frangiflutti di centrocampo, Müller dietro Lewandowski con Robben e Coman ai lati

A Monaco di Baviera, il Bayern Monaco respira ancora un clima tumultuoso causato dagli strascichi dell'addio di Carlo Ancelotti. Dopo il 3-0 subito dal PSG nella 2^ giornata di Champions League, il tecnico italiano è stato sollevato dall'incarico di allenatore per motivi di spogliatoio più che di risultati. Per la gara contro l'Herta è subentrato l'allenatore in seconda Sagnol - 2-2 - prima di affidare la squadra ad una vecchia conoscenza: Jupp Heynckes. Il 5-0 contro il Friburgo è stato confrontante, ora la Champions. Obiettivo primario: recuperare il terreno perso in entrambe le competizioni.

Heynckes: "Guai a sottovalutare il Celtic, una squadra che da 6 anni consecutivi vince il campionato. L'anno passato - inoltre - ha dato filo da torcere a Borussia Monchengladbach e Manchester City."

Allenamento Bayern - Fonte: @FCBayern / Twitter

Sono due i precedenti totali. Nella Champions League del 2003, Bayern Monaco e Celtic si affrontarono nei gironi. A Monaco di Baviera, all'andata, i tedeschi trionfarono 2-1 con la doppietta di Makaay nella ripresa utile a rimontare il gol al 57^ di Thompson.

La preview della gara, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Sergei Karasev coadiuvato da Averianov e Kalugin, quarto uomo Gavrilin. Addizionali si porta i signori Lapochkin e Ivanov