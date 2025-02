Fernandinho come Guardiola: "Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa"

Napoli-Manchester City, partita da non perdere per i tifosi, ovviamente, ma anche per tutti gli appassionati di calcio. Le squadre di Sarri e Guardiola in questo momento sembrano essere quelle in grado di regalare il calcio più piacevole ed efficace agli occhi di chi ha la fortuna e il piacere di poterli osservare. Nelle scorse settimane Pep Guardiola aveva parlato in più di un’occasione di come Sarri riuscisse a far giocare il Napoli in un modo ammirato dall’allenatore del Manchester City. Adesso anche Fernandinho, centrocampista brasiliano, si allinea al pensiero del proprio allenatore.

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del giocatore: “Il Napoli in questo momento sta giocando il miglior calcio in Europa. E’ una macchina da gol e da spettacolo. In Italia c’è molto equilibrio, ma mi sembra che il Napoli abbia davvero qualcosa in più. Vedere le sue partite mi diverte: quando un gruppo di giocatori raggiunge questi livelli, il tempo in poltrona passa in fretta. I quattro della linea avanzata sono straordinari. Mertens ha dimostrato di essere un grande centravanti e di avere il senso del gol. Hamsik e Callejon sono realtà consacrate. Mi piace molto anche l’italiano, Insigne. Ha i colpi del fuoriclasse. Ma il Napoli è bello anche a centrocampo e in difesa. I movimenti palla al piede e il pressing alto sono di altissima qualità. Si vede la mano di un grande allenatore. Complimenti a Maurizio Sarri”.

Massimo rispetto quindi per il Napoli, ma è chiaro che il Manchester City parte con i favori del pronostico: “Credo che quest'anno ci sia maggiore solidità rispetto alla scorsa stagione. La conoscenza e l’assimilazione delle idee dell’allenatore sono in uno stato decisamente più avanzato. Siamo più convinti e più padroni dei nostri mezzi”.

I numeri e le prestazioni sembrano confermare che in questa stagione Pep Guardiola abbia dato una marcia in più alla squadra inglese. L’ultima partita in Premier League, ma in generale anche le prestazioni mostrate in Champions League, hanno impressionato un po’ tutti. Un po’ quello che ha fatto il Napoli in Serie A. Ecco perché si preannuncia spettacolo.